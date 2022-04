Malgré le rapport du GIEC, aucun plafond en vue pour la production de pétrole canadien

Le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, soutient que son plan de réduction des émissions est cohérent avec les conclusions des experts internationaux sur le climat, tout en répétant ne pas avoir le pouvoir de limiter la production canadienne de pétrole.

« Le Canada relève le défi, en travaillant avec d’autres gouvernements et en se positionnant comme chef de file dans la lutte contre les changements climatiques [qui est] existentielle », a vanté le ministre Guilbeault, en marge du dépôt du dernier rapport du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), lundi.

L’ancien militant écologiste devenu ministre du gouvernement Trudeau fait valoir que son plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), déposé la semaine dernière, partage avec les experts du GIEC la conclusion de la nécessaire réduction drastique des émissions, et ce, dans tous les secteurs de l’économie.

Steven Guilbeault se félicite en particulier d’avoir fixé pour une première fois des cibles de réduction des émissions par secteur, incluant une cible pour l’important secteur pétrolier et gazier du Canada. « Aucun gouvernement n’a eu le courage de faire ça […] Je pense que nous faisons preuve de beaucoup de courage. »

Menace de poursuite judiciaire albertaine

Le rapport du GIEC demande notamment une « transition majeure » de l’industrie des énergies fossiles. Il souligne que le maintien en activité de tous les sites d’extraction et la réalisation de nouveaux projets pétroliers risquent de faire manquer à la planète la cible d’un réchauffement climatique limité à 1,5 °C. On note toutefois le potentiel des nouvelles technologies de captation et de stockage du carbone.

Or, le ministre n’a toujours pas indiqué s’il donnerait son accord au mégaprojet pétrolier Bay du Nord, qui prévoit des forages en milieu marin au large de Terre-Neuve. Il a précisé, sur le plateau de l’émission Tout le monde en parle, dimanche, qu’une décision dans ce dossier serait prise dans les deux prochaines semaines. 

Même s’il est bel et bien de sa responsabilité d’approuver le projet Bay du Nord, le ministre Guilbeault a répété lundi que le gouvernement fédéral n’a que la juridiction de plafonner la pollution, et non celle de plafonner aussi la production du pétrole.

« Le GIEC ne fait pas des politiques en fonction des différentes réalités constitutionnelles de tous les pays sur la planète, mais au Canada, la production des ressources naturelles, c’est clairement de juridiction provinciale », a-t-il affirmé.

M. Guilbeault a aussi rapporté que le ministre de l’Environnement de l’Alberta l’aurait menacé de poursuite judiciaire si Ottawa décidait de limiter la quantité de pétrole produite par sa province, lors d’une récente réunion tendue d’une demi-heure avec lui.

Les gouvernements peuvent en faire plus, selon les écologistes

Des groupes environnementaux ont souligné lundi que le projet Bay du Nord, en attente du feu vert du gouvernement fédéral, serait contradictoire avec les conclusions du dernier rapport du GIEC, qui commande une action urgente pour s’attaquer aux changements climatiques. Ils ont profité de l’occasion pour réitérer certaines critiques du plan fédéral de réduction des GES pour 2030.

« Continuer à mousser les projets comme Bay du Nord ou Trans Mountain de ce monde, c’est malhonnête », critique Émile Boisseau-Bouvier, analyste des politiques climatiques d’Équiterre.

« Tout argent investi dans le développement de projets de grande envergure, comme Bay du Nord, est de l’argent que nous ne reverrons plus lorsque ces projets seront abandonnés », a prévenu Heather Elliott, de la Fondation Sierra Club Canada.

Greenpeace Canada demande pareillement de mettre fin aux flux financiers dirigés vers l’industrie des combustibles fossiles, « car il n’y a pas de place pour de nouvelles infrastructures liées aux énergies fossiles », écrit le responsable de la campagne Climat-Énergie, Patrick Bonin.

La fondation David Suzuki a, pour sa part, demandé au Canada de donner suite au rapport du GIEC « en fixant un plafond ambitieux pour les émissions de pétrole et de gaz ». Un tel plafond des émissions doit être annoncé sous peu, promet le ministre Guilbeault. Il a aussi souligné la création d’un Conseil d’action en matière de finance durable pour guider le secteur financier vers des objectifs de réduction des émissions. Un récent projet de loi de la sénatrice indépendante Rosa Galvez souhaite aller plus loin et forcer le secteur financier à se verdir.

Le gouvernement du Québec peut lui aussi en faire plus, conclut Équiterre, puisque de nombreuses solutions proposées par les experts du GIEC peuvent être réalisées dans ses champs de compétence. Le rapport propose par exemple d’améliorer l’aménagement du territoire et de s’attaquer aux émissions du secteur des transports, le plus grand émetteur de la province.

Dans un courriel, le bureau du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, dresse la liste de plusieurs réalisations ou engagements environnementaux, comme « la décarbonation de notre électricité il y a des décennies », l’interdiction de la vente de véhicules à essence après 2035 et l’interdiction de l’exploration des hydrocarbures sur le territoire québécois.

« Les actions de notre gouvernement prouvent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre la carboneutralité en 2050 », peut-on lire.

Selon les calculs du Devoir, les cibles de réduction de GES du Canada et le Québec sont toutes deux en deçà de celles inscrites au rapport du GIEC pour l’horizon 2030, d’un total de plusieurs dizaines de mégatonnes de CO 2 , ou l’équivalent de millions de voitures.

Avec Alexandre Shields