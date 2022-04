Passer de vedette à chef, le défi de Pierre Poilievre

Pierre Poilievre attire les foules à ses rassemblements et des milliers de clics d’internautes sur ses réseaux sociaux. Le député d’Ottawa est considéré comme étant le grand meneur de la course à la chefferie du Parti conservateur, face à Jean Charest. Mais malgré ses 18 années en politique active, cette vedette de la famille conservatrice demeure peu connue au Québec. Portrait de cet ambitieux politicien, adoré par certains, mal aimé par d’autres.

Élu député de la banlieue d’Ottawa à l’âge de 25 ans, en 2004, Pierre Poilievre a depuis gagné de nouveau ses élections à six reprises. Sa carrière politique avait débuté encore plus tôt : en vendant dès l’âge de 16 ans des cartes de membre du Parti réformiste pour Jason Kenney, puis en s’impliquant au sein de la campagne à la chefferie de l’Alliance canadienne de Stockwell Day.

Au fil des ans, le député aujourd’hui âgé de 42 ans est devenu l’un des plus populaires du Parti conservateur du Canada (PCC). Il trône au palmarès des plus importants collecteurs de fonds de la formation. Il compte 517 000 abonnés sur Facebook, 334 000 sur Twitter. Ses rassemblements politiques de la dernière semaine ont attiré des centaines de personnes en Ontario.

Pierre Poilievre s’était préparé à se lancer à la dernière course à la chefferie, il y a deux ans, mais s’était désisté. Il concocte sa revanche depuis.

L’attrait du candidat est indéniable, et sa machine est bien rodée. Après une allocution d’une vingtaine de minutes, Pierre Poilievre offre à ses partisans de se faire prendre en photo avec lui et son épouse. À leur sortie, ses supporteurs sont accostés par des bénévoles qui s’assurent qu’ils sont membres du parti pour pouvoir l’appuyer.

Son discours est au diapason de ce que veulent entendre de plus en plus de conservateurs au Canada : une promesse de liberté, sous toutes ses formes.

La liberté d’expression, y compris sur le Web, où les libéraux veulent sévir contre les discours haineux ; la liberté de s’opposer au « wokisme » et à la « cancel culture » ; la liberté énergétique, par l’arrêt de toutes les importations de pétrole de l’étranger ; la liberté monétaire, moyennant l’utilisation du bitcoin pour « redonner aux Canadiens le contrôle sur leur argent ».

Mais surtout, la liberté de traverser la pandémie sans masque et sans vaccin. Son appel à la fin de tous les décrets de santé publique et à la défense des camionneurs ayant manifesté en février lui a attiré certains des plus gros applaudissements lors d’un rassemblement tenu à Ottawa jeudi soir, ponctué de « Liberté ! » criés par une foule non masquée (à une poignée d’exceptions près), dont les membres soit se disaient non vaccinés soit refusaient de le préciser.

Un franc-parler à double tranchant

Son épouse, Anaida Poilievre, une réfugiée vénézuélienne arrivée enfant au Québec, le présente comme un « combattant ». Et c’est son franc-parler que saluent tour à tour ses partisans. « Il est authentique. Il dit ce que tout le monde au Canada ressent, mais a trop peur d’exprimer », indique Mike Griffin, un ancien militaire qui a publié aussitôt sur ses réseaux sociaux sa photo prise avec le couple Poilievre jeudi soir.

Jean Charest a reproché à son rival dans cette course de vouloir « américaniser » la politique canadienne.

Au micro pour présenter Pierre Poilievre jeudi soir, l’ancien chef conservateur Andrew Scheer saluait à son tour le franc-parler de son ami. « Il ne va pas écouter nos ennemis de la gauche, chez les libéraux, le NPD, et les médias, qui vont nous proscrire pour nous empêcher d’être qui nous sommes, de nous battre pour nos convictions. »

Ce genre de sorties créent un malaise au sein de la famille conservatrice, et même pour certains membres de l’équipe Poilievre. Mais elles sont acclamées par ses partisans.

Si Scott, 23 ans, accepte d’expliquer qu’il appuie le candidat en raison de son opposition à la taxe carbone fédérale et aux mesures sanitaires imposées pendant la pandémie, son ami — qui reste anonyme — refuse en revanche de parler aux « médias achetés » par les crédits d’impôt du gouvernement Trudeau. La moitié des conservateurs sondés par Le Devoir jeudi soir ont refusé de discuter.

La promesse de Pierre Poilievre de « définancer CBC » sera d’ailleurs la plus applaudie de la soirée. L’homme n’a pas pris de questions des médias après son discours.

Une ambition à concrétiser

Le politicien de carrière a été ministre de la Réforme démocratique ainsi que de l’Emploi et du Développement social à la fin du gouvernement de Stephen Harper.

Ses visées sur la chefferie du PCC avaient semblé se révéler dès 2015, lorsqu’il s’était fait reprocher d’avoir filmé et publié des vidéos léchées le mettant en vedette comme ministre pour faire la promotion de la Prestation universelle pour la garde d’enfants, auxquelles des fonctionnaires du ministère de l’Emploi ont participé pendant leurs heures de travail. M. Poilievre avait refusé de s’excuser.

Son passage à la Réforme démocratique a en outre été mouvementé. Sa grande refonte de la Loi électorale avait été dénoncée de toutes parts, car elle resserrait la possibilité pour les électeurs de décliner leur identité sur place pour voter ainsi que le droit de parole du directeur général des élections (DGE). M. Poilievre a fini par modifier les éléments les plus critiqués de sa loi. Mais il s’en est pris au DGE en cours de route. Ce qui avait mené l’ancienne vérificatrice générale du Canada Sheila Fraser à s’inquiéter que ce genre d’attaque « sape la crédibilité des institutions » démocratiques.

Sept ans plus tard, le parler-vrai de Pierre Poilievre qui l’avait mis dans l’eau chaude semble désormais son plus grand atout pour séduire les militants conservateurs. « Il dit que c’est nous, les citoyens, qui sommes les maîtres. Que le politicien est le serviteur. Et c’est ce qu’est la démocratie. La démocratie n’est pas d’avoir un premier ministre qui devient un tyran », soutient Edward Atraghjy, un électeur de longue date de Pierre Poilievre dans sa circonscription qui ne porte pas Justin Trudeau dans son cœur.

Ces centaines de curieux, qui viennent voir M. Poilievre sur scène, devront cependant aussi lui offrir leur vote à la chefferie. L’équipe de campagne en est bien consciente. C’est pourquoi le candidat répète à la foule qu’il faut devenir membre du parti avant le 3 juin, et aussi pourquoi des bénévoles s’activent à vendre des cartes sur place. Ils auraient recruté 250 nouveaux membres jeudi soir, selon l’équipe Poilievre.

Andrea Doyle appuie son député depuis des années, mais n’est pas encore convaincue qu’il ait l’étoffe d’un chef. « Je veux voir s’il peut rassembler les gens », disait la dame de 71 ans, un peu contrariée d’attendre l’arrivée du candidat depuis une heure. « Ce parti a désespérément besoin d’être réuni. Autrement, nous allons nous fragmenter, et le Parti conservateur ne sera plus qu’un parti regroupant ses derniers fidèles. »

Richard Vezina, qui venait de s’acheter une carte de membre pour appuyer Pierre Poilievre, semblait donner raison à Mme Doyle et confirmer ses craintes, partagées par plusieurs apparatchiks du parti. « J’ai toujours voté conservateur. Mais s’il ne devient pas le prochain chef du Parti conservateur, je vais envisager de voter pour le Parti populaire du Canada [de Maxime Bernier], a-t-il confié. Parce que Bernier aussi défend la liberté. »