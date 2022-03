Espoirs et déceptions sur le plan fédéral de réduction des GES

Le plan de réduction de l’empreinte carbone du Canada pour 2030 est généralement mieux accueilli par les groupes environnementaux que par les partis d’opposition à Ottawa. Les écologistes auraient toutefois préféré y voir plus de contraintes pour l’industrie des énergies fossiles.

Qualifié de « plan solide » par Équiterre, ou de « pas en avant encourageant pour l’action climatique » par la Fondation David Suzuki, le document dévoilé mardi par le gouvernement Trudeau suscite un certain espoir auprès des groupes de défense de l’environnement.

« Pour la première fois, un plan climatique canadien prévoit que le secteur pétrolier et gazier réduise significativement ses émissions », écrit par exemple Patrick Bonin, de Greenpeace Canada.

La plupart des observateurs critiquent toutefois que le secteur pétrolier et gazier se voit attribuer une cible de réduction inférieure à ce qui incombe au reste de l’économie canadienne. Nature Québec déplore ce « passe-droit » pour cette industrie, qui aura comme conséquence, selon Environmental Defence, « de forcer les autres secteurs de l’économie à travailler encore plus fort pour compenser ». Le Sierra Club conclut que le plan est incompatible avec le forage de nouveaux sites, comme ce qui est proposé par le projet Bay du Nord, au large de Terre-Neuve-et-Labrador.

Plusieurs groupes écologistes doutent du véritable potentiel des technologies de captation et de stockage du carbone, dans lesquelles le gouvernement entend investir 319 millions de dollars. Ces technologies « sont loin d’être arrivées à maturité, elles ne permettent pour le moment que de minimes compensations des émissions et elles sont utilisées par l’industrie des énergies fossiles comme excuses pour accroître sa production », dénonce Alice-Anne Simard, directrice générale de Nature Québec.

Oppositions déçues

Les partis d’opposition à Ottawa ont tous dénoncé le plan libéral à leur manière, mardi. « Je m’attendais à quelque chose de plus grand », a laissé tomber la députée du Bloc québécois Kristina Michaud. « On continue d’encourager, avec le financement du captage et du stockage du carbone, des stratégies qui ne sont pas éprouvées. C’est une façon de subventionner ce secteur polluant. »

Comme pour le Parti vert, dont la députée Elizabeth May s’attendait « à mieux que ça », le Nouveau Parti démocratique (NPD) a aussi repris les principales critiques formulées par les groupes écologistes. « Les libéraux viennent de plier l’échine, encore une fois, devant le secteur pétrolier. Inacceptable, grossier et pas du tout à la hauteur de l’urgence climatique », a commenté sur Twitter le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

Le Parti conservateur du Canada, opposé au modèle actuel de tarification du carbone par le fédéral, a souligné que les libéraux n’ont jamais atteint d’objectif de réduction des GES en six ans au pouvoir. « Quelle est leur proposition, aujourd’hui ? Des cibles encore plus hautes, mais aux dépens des emplois et de l’économie canadienne », a lancé le député Luc Berthold en Chambre.

Dans une déclaration transmise au Devoir, l’Association canadienne des producteurs pétroliers a souligné vouloir faire sa part pour la décarbonisation en exportant une plus grande quantité de gaz vers des pays souhaitant remplacer le charbon.

Avec Alexandre Shields