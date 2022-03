Des allégements pour certains réfugiés ukrainiens qui tentent de gagner le Canada

Le gouvernement de Justin Trudeau renoncera à exiger des données biométriques pour certains Ukrainiens souhaitant s’installer temporairement au pays en vertu de son nouveau programme Autorisation de voyage d’urgence Canada-Ukraine (AVUCU).

« Il y aura certains individus qui n’auront plus [cette] exigence afin que nous puissions faciliter l’entrée de plus de personnes au Canada le plus rapidement possible », a dit mardi le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, durant la période de questions.

Il a affirmé que cet allègement s’appliquera pour « certaines cohortes » jugées « à faible risque ». Son bureau a par après précisé qu’il s’agit, par exemple, de personnes âgées de 60 ans et plus ainsi que d’Ukrainiens qui ont déjà obtenu, par le passé, un visa pour séjourner au Canada.

L’AVUCU a été officiellement lancé le 17 mars dernier et près de 60 000 Ukrainiens et des membres de leurs familles s’y sont inscrits.

Ottawa s’est engagé à traiter les demandes dans un délai de 14 jours « pour les cas réguliers et non complexes ».

L’objectif de l’AVUCU est de permettre à des Ukrainiens et les membres de leur famille immédiate de s’installer au Canada pour une durée de trois ans. Ceux qui souhaiteraient rester au Canada à plus long terme pourront tenter de le faire en demandant une résidence permanente.