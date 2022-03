La laborieuse réconciliation de Jean Charest avec les valeurs du Parti conservateur

Notre correspondante parlementaire à Ottawa Marie Vastel analyse un enjeu de la politique fédérale pour vous aider à mieux le comprendre.

En deux semaines, Jean Charest a rompu à deux reprises avec les positions du parti qu’il aspire pourtant à diriger. Premièrement en s’opposant à la Loi sur la laïcité de l’État du Québec et en promettant qu’il interviendrait en Cour suprême, comme premier ministre, pour « s’exprimer ». Deuxièmement en s’engageant à ne rien changer aux mesures de contrôle des armes à feu des libéraux. Des prises de position en droite ligne avec celles défendues au cours de sa carrière politique, mais en porte-à-faux avec celles des conservateurs qu’il courtise aujourd’hui. Ce qui pourrait fort bien priver l’aspirant chef d’appuis dont il aurait grandement besoin, dans cette course qu’il entamait avec, d’emblée, son lot de défis.

« C’est cohérent », observe l’ex-stratège conservateur Yan Plante, au sujet des premières sorties de Jean Charest. « Mais cela met un peu plus d’obstacles sur son chemin, qui était déjà sinueux. »

Un autre obstacle : l’entente de collaboration conclue entre le gouvernement de Justin Trudeau et le Nouveau Parti démocratique de Jagmeet Singh, qui pourrait elle aussi miner la candidature de l’ancien premier ministre québécois. Une telle « coalition » — qui n’en est pas une, mais que les conservateurs qualifient ainsi néanmoins — leur permet de galvaniser leurs troupes, qui voient déjà en Pierre Poilievre un combattant. Le député Poilievre n’a pas non plus manqué de souligner que cet accord PLC-NPD confirmait que le PCC avait besoin d’un chef déjà élu aux Communes pour y tenir tête. La promesse d’« unité » du candidat Charest semble en outre moins pressante pour les militants. La question de l’urne du leadership vient de changer.

Tous les observateurs conservateurs donnent Pierre Poilievre bon meneur. Pour espérer le battre — et ne pas être doublé par l’autre candidat progressiste-conservateur, Patrick Brown —, M. Charest devra faire le très gros plein de nouveaux membres. Ce que sait bien son équipe. Mais il devra également convaincre une part des membres existants de l’appuyer eux aussi, ou à tout le moins de lui accorder leur deuxième choix au bulletin préférentiel. Or, en ce début de course, Jean Charest semble déjà s’être barré deux clientèles.

Des dossiers qui mobilisent

La loi 21 du gouvernement Legault, à Québec, a fait l’objet de « crises existentielles » au sein du caucus conservateur, dont les élus québécois en ont fait une « question de vie ou de mort » en décembre, l’un d’eux — aujourd’hui dans le camp Charest — ayant menacé de quitter le parti si celui-ci abandonnait sa position de neutralité et promettait d’intervenir dès maintenant pour soutenir la contestation devant les tribunaux. Jean Charest ne va pas aussi loin, et ne ferait que « s’exprimer » lors du recours ultime en Cour suprême, soutiennent ses partisans.

N’empêche que deux élus québécois, qui songeaient à l’appuyer, ont été refroidis en apprenant sa position sur la loi 21, ont révélé des sources.

Et les militants conservateurs du Québec, en général nationalistes, tenaient à ce que le PCC ne se mêle pas de cette loi québécoise. Des appuis potentiels pour qui la position de Jean Charest — plus catégorique que celle de Justin Trudeau — pourrait influencer le vote. D’autant plus que Pierre Poilievre s’est engagé à maintenir la promesse de non-intervention du parti (quoiqu’il ne l’ait jamais dit en autant de mots en entrevue…).

En annonçant qu’il ne modifierait pas la loi C-71 sur les armes à feu — à laquelle tous les élus conservateurs se sont opposés en 2018, y compris les Québécois qui appuient Jean Charest — ni le décret libéral interdisant les armes dites d’assaut, il s’est par ailleurs attiré des centaines d’opposants.

Les propriétaires d’armes à feu n’auraient certes pas appuyé l’ancien premier ministre québécois qui a défendu le défunt registre fédéral des armes d’épaule. Mais voilà qu’ils se mobilisent activement pour lui barrer la route. Guy Morin, du groupe Tous contre un registre québécois des armes à feu, compte convaincre des centaines de propriétaires de voter dans la course à la chefferie, comme il l’a fait en 2020, ce qui avait contribué à la victoire d’Erin O’Toole. M. Charest risque de buter aussi contre les propriétaires d’armes du reste du Canada rural. « Le chef qui veut le statu quo dans le dossier des armes à feu, il ne sera pas capable de gagner », prédit M. Morin, qui était au rassemblement de Pierre Poilievre à Québec la fin de semaine dernière.

De l’avis d’un ancien haut stratège du PCC, Jean Charest vient de « saper son potentiel de croissance auprès des membres actuels » avec ces deux premières prises de position.

« Il aurait dû privilégier la neutralité, les positions traditionnelles du parti pour s’assurer de ne pas en mobiliser certaines franges », indique aussi Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet d’Andrew Scheer. M. Charest s’est en revanche inscrit en droite ligne du parti auquel il veut se joindre en défendant l’industrie pétrolière et la construction de nouveaux oléoducs.

Il fait cependant face à un Pierre Poilievre résolument à droite et archipopulaire auprès des membres. Et à Patrick Brown, qui pourrait le doubler, selon certains, grâce à son important réseau dans les communautés culturelles et à ses talents d’organisateur. Il faudra voir, toutefois, si les allégations d’inconduite sexuelle contre M. Brown, qu’il avait démenties il y a quatre ans, mais que l’équipe Poilievre a déjà ressorties, reviennent à l’avant-plan.

Il reste six mois de campagne. Jean Charest a encore le temps de présenter une plateforme davantage au diapason des convictions des conservateurs. Mais lui qui s’était désisté il y a deux ans, estimant que les militants étaient désormais trop éloignés de ses valeurs, devra faire vite pour les convaincre qu’il s’est depuis rapproché des leurs. Autrement, il risque de conforter ceux qui l’accusent de vouloir « diriger un parti dont il tente d’altérer l’ADN », prédisait cette semaine un stratège.