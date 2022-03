L’alliance NPD-PLC menace les compétences du Québec, dit Legault

François Legault s’offusque de l’alliance conclue à Ottawa entre le Parti libéral du Canada (PLC) et le Nouveau parti démocratique (NPD), « deux partis très centralisateurs » qui risquent de mettre à mal les compétences du Québec, selon lui.

« Je m’excuse, mais le gouvernement fédéral n’a aucune compétence pour dire combien d’argent on doit mettre dans les soins de longue durée, combien on met en santé mentale, combien on met pour des nouvelles infirmières », s’est agacé mercredi le premier ministre, en précisant que Québec déposerait son propre plan de « refondation » de la santé mardi prochain.

Lors de la campagne électorale de l’été dernier, l’élu de la Coalition Avenir Québec avait invité les Québécois à voter bleu plutôt que rouge ou orange. À ses yeux, trois partis fédéraux – le PLC, le NPD et le Parti vert – menacent de mettre à mal les compétences du Québec.

Or, les libéraux et néodémocrates ont conclu en début de semaine une entente qui doit permettre au PLC de rester en pouvoir jusqu’en 2025, à condition qu’il travaille sur un programme de soins dentaires pour les plus démunis et un régime universel d’assurance médicaments.

« Ce n’est pas anodin », a lancé mercredi matin la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel.

« Si les députés fédéraux s’intéressent autant aux champs de compétence provinciaux, c’est peut-être qu’ils devraient se présenter aux prochaines élections », a-t-elle ironisé avant de se diriger vers le Salon bleu pour la période des questions.

Ottawa « flexible »

Mercredi, le lieutenant du Québec pour le PLC, Pablo Rodriguez, a tenu à assurer Québec de sa pleine « collaboration », tout en vantant le modèle d’assurance dentaire priorisé par son gouvernement. « Je suis allé chez le dentiste la semaine dernière. Je ne sais pas si vous y allez régulièrement, guys, mais ça coûte cher, là. Il y a des familles qui n’ont pas les moyens », a-t-il dit.

Le Québec aurait-il droit au retrait avec pleine compensation si Ottawa lançait divers programmes d’assurance dentaire et médicaments ? « Faudrait voir, a lancé M. Rodriguez. Il va y avoir des discussions là-dessus, comme les autres points. Mais on est très flexible. Regardez […] les garderies. »

En août dernier, Québec concluait une entente avec Ottawa afin de se voir verser 6 milliards de dollars sans condition en « compensation » du lancement d’un programme fédéral de services de garde.

Avec Boris Proulx