Trudeau s’entend avec le NPD pour gouverner jusqu’en 2025

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a confirmé mardi l’entente qu’il a conclue avec le Nouveau Parti démocratique pour gouverner en 2025 sans risque de nouvelles élections fédérales.

« Les Canadiens s’attendent à un gouvernement fort et progressiste », a justifié le premier ministre, en conférence de presse, mardi.

En vertu de cette entente, le gouvernement libéral s’engage à ne pas proroger le Parlement pour toute la durée du mandat, en plus de mettre en œuvre une série de programmes à saveurs sociale et environnementale. Des sources avaient confirmé au Devoir lundi soir l’existence d’un accord de principe entre les deux partis.

Justin Trudeau a donné quelques détails de l’entente, qui est aussi résumée sur le site du NPD. Il a par exemple évoqué le lancement d’un régime d’assurance dentaire canadien et d’un régime universel d’assurance médicaments, ainsi que des investissements supplémentaires en santé, incluant l’embauche de médecins.

« C’est une continuation de notre plateforme », a fait valoir le premier ministre. L’entente avec le NPD fournira de la « stabilité et de la prévisibilité » à son gouvernement. Les libéraux ont été reconduits au pouvoir lors des dernières élections générales, en septembre, mais avec un mandat minoritaire.

Promesses sociales et environnementales

Les deux partis politiques ont convenu d’organiser des réunions fréquentes entre leaders à la Chambre et whip, en plus d’une rencontre au moins une fois par trimestre entre chefs. Un « groupe de surveillance » formé de personnel politique et d’élus doit assurer le suivi sur les promesses spécifiques incluses dans l’entente.

Le nouveau programme de soins dentaires doit par exemple être déployé dès 2022 pour les enfants de familles à faible revenus, et s’étendre progressivement à plus de catégories de la population jusqu’en 2025. Le régime public d’assurance-médicament doit quant à lui voir le jour en 2023.

Les partis collaboreront aussi à faire adopter une loi sur les normes fédérales de soins de longue durée pour les aînés. Les prestataires de l’Allocation canadienne d’aide au logement peuvent s’attendre à un versement supplémentaire de 500$ en 2022.

Les deux partis s’entendent pour un plan d’élimination de tout financement public du secteur des combustibles fossiles dès cette année. Il s’agit d’une promesse électorale des deux chefs. Des investissements supplémentaires en logement social autochtone et une loi visant à interdire les briseurs de grève sont aussi dans les plans.

Les libéraux et le NPD se sont mis d’accords pour que le nombre de sièges du Québec à la Chambre des communes demeure constant.

« On a utilisé notre pouvoir pour aider les gens maintenant », a justifié le chef du NPD Jagmeet Singh, lors de sa propre conférence de presse, mardi. Le chef du quatrième parti aux Communes, qui a fait campagne contre les libéraux de Justin Trudeau cet automne, juge maintenant qu’il peut lui faire confiance pour réaliser ses engagements.

« On a un document public, une entente, explique M. Singh. Les gens peuvent aller le lire eux-mêmes. » Il a précisé être en discussions avec le gouvernement depuis l’automne.

« J’entre là-dedans avec une forte conviction qu’on peut accomplir ces choses [promises]. On entre dans ce chemin avec de la bonne volonté parce qu’on veut que ça fonctionne », dit-il.

Les autres oppositions scandalisées

La cheffe du Parti conservateur du Canada par intérim, Candice Bergen, a dénoncé l’entente entre les deux partis campés à sa gauche sur l’échiquier politique fédéral.

« Cet accord signifie que les Canadiens se sont réveillés ce matin avec un gouvernement majoritaire NPD-Libéral. Pensez-y un instant », a-t-elle indiqué, mardi, lors d’une conférence de presse. « On ne peut pas faire confiance à ces partis. »

L’opposition officielle y voit une preuve que c’est « le NPD qui est en charge », ce qui serait néfaste pour l’industrie pétrolière canadienne, de l’avis de Mme Bergen. Le député Gérard Deltell craint que le gouvernement décide d’être encore plus centralisateur des pouvoirs à Ottawa. « Oubliez l’idée que les taxes peuvent baisser », conclut-il.

Le Bloc québécois a pareillement dénoncé l’entente, qui aura pour conséquence « d’imposer davantage une centralisation du gouvernement fédéral », selon son chef, Yves-François Blanchet. « On va nous marcher sur le corps en santé », a-t-il prévenu.

M. Blanchet croit toutefois que l’entente « ne durera pas », puisqu’elle pourrait être trahie à tout moment. Il dénonce l’« extraordinaire naïveté » du chef du NPD, Jagmeet Singh, et anticipe que ce parti paiera le prix de sa collaboration avec les libéraux lors des prochaines élections. « C’est comme si [les élus néodémocrates] reniaient leur propre mandat. »

Plus de détails suivront.