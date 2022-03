Le Canada augmentera encore la pression sur la Russie, assure Mélanie Joly

Le Canada imposera bientôt de nouvelles sanctions à la Russie dans l’espoir d’augmenter la pression sur le régime qui continue de pilonner l’Ukraine sans répit.

« Il y aura d’autres sanctions économiques contre des individus, contre des entreprises et certainement on va continuer à isoler économiquement la Russie », a affirmé la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, en mêlée de presse à l’issue d’une conférence devant le Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM), lundi matin, ajoutant que ces sanctions seraient connues « sous peu ».

Selon elle, l’intensification de la pression est absolument nécessaire dans un contexte où les risques sont devenus énormes pour le monde occidental.

« Vladimir Poutine est imprévisible. Il y a un niveau d’irrationalité dans sa façon de penser, dans sa façon de décider et donc on doit en tenir compte. C’est pourquoi on doit utiliser tous les moyens à notre disposition pour mettre cette pression contre lui et contre son régime, parce que l’invasion de l’Ukraine est une menace à la stabilité mondiale, mais on ne peut pas faire en sorte qu’il gagne la guerre. Les Ukrainiens doivent absolument gagner. C’est une question existentielle pour le monde occidental. »

Le courage des dissidents russes

La ministre s’est dite consciente de ce qu’implique la multiplication des sanctions pour la population russe et en a profité pour saluer le courage de ceux qui osent démontrer leur opposition à cette guerre.

« Nous savons que le peuple russe lui-même souffre de ces décisions et je veux remercier et soutenir toutes ces voix dissidentes au sein de la Russie qui ont pris tellement de risques personnels et ont fait preuve de tellement de courage en prenant la parole publiquement contre la situation en Ukraine. »

Plus tôt, devant les quelque 150 personnes convives sur place dans un hôtel de Montréal et une centaine d’autres en ligne, Mme Joly a fait valoir que « la géopolitique mondiale a changé », depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et nous sommes tous « en train de prendre conscience des impacts ».

La réponse de la communauté internationale aura selon elle de grandes répercussions pour l’avenir. « Quand on accepte qu’un pays envahisse un autre, c’est une menace importante pour tous les pays du monde », a-t-elle expliqué, puisqu’une absence de conséquences pourrait en encourager d’autres à en faire autant.

Augmentation des dépenses militaires à venir

Une de ces répercussions est la réévaluation, par les pays occidentaux, de leurs investissements militaires, a-t-elle déclaré.

« Je pense que nos forces armées doivent être mieux équipées dans les circonstances. L’Allemagne a pris une décision historique, parce que c’est la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, d’augmenter son budget de défense à 2 % de tout son budget. On doit en prendre acte. Plusieurs pays de l’OTAN prennent des décisions qui sont similaires », a-t-elle fait valoir.

Mme Joly n’a pas voulu s’avancer sur la hauteur des investissements à venir du gouvernement canadien, soulignant que ces décisions reviennent à sa collègue des Finances, Chrystia Freeland. Ses propos laissent toutefois peu de doutes à cet effet : « le monde a changé depuis le 24 février, date de l’invasion russe, et on va en prendre acte ».

Le rôle de la Chine

« C’est important que la Chine joue son rôle au Conseil de sécurité » de l’ONU, a-t-elle affirmé devant le parterre de convives. Le pays s’était abstenu lors du vote et, depuis le début du conflit, plusieurs craignent qu’un succès russe ne motive la Chine à tenter une approche similaire avec Taïwan.

« La Chine doit jouer un rôle constructif en tant que membre du Conseil de sécurité, doit s’assurer que le conflit ne s’exacerbe pas et c’est la position du Canada et c’est la position que j’ai demandé à mes diplomates de relayer aux diplomates chinois », a-t-elle ajouté plus tard devant les journalistes.

Améliorer l’aide aux réfugiés

Par ailleurs, Mme Joly s’est montrée sensible aux difficultés imposées aux réfugiés ukrainiens pour venir au Canada. Elle affirme avoir ajouté des ressources et avoir demandé à son corps consulaire de s’assurer « qu’il y ait des heures prolongées et il faut que les services soient impeccables ».

Les directives d’agir de manière plus intensive touchent évidemment les ambassades canadiennes en Pologne, en Roumanie, en Hongrie et en Slovaquie. Les autres ambassades en Europe, notamment à Paris, Londres et Rome, ont été mandatées pour soutenir celles des pays limitrophes à l’Ukraine où affluent les réfugiés.

Le cas de la Moldavie est aussi source d’inquiétude. Le petit pays de 2,7 millions d’habitants a accueilli pas moins de 300 000 réfugiés. « C’est sûr qu’on doit venir en aide à la Moldavie. C’est sûr également qu’il y a une crise humanitaire présentement en Moldavie parce que les 300 000 réfugiés qui sont arrivés récemment en Moldavie, il y a une grande partie qui est restée, environ 90 000 d’entre eux. »

C’est cependant la vulnérabilité militaire de ce pays qui est source d’inquiétude. Contrairement aux autres pays limitrophes de l’Ukraine qui sont membres de l’OTAN, la Moldavie n’est pas membre de l’alliance militaire occidentale. C’est donc dire qu’une attaque contre ce petit pays n’entraînerait pas automatiquement une riposte militaire de l’OTAN, tout comme l’invasion de l’Ukraine n’en a pas déclenché.