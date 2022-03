Jean Charest est lancé dans la course à la chefferie du Parti conservateur

Il souhaitait faire le saut depuis des années. C’est maintenant chose faite. Jean Charest est officiellement candidat à la chefferie du Parti conservateur fédéral. L’ancien chef du Parti progressiste-conservateur et ex-premier ministre québécois compte vanter son expérience sur ces deux scènes politiques pour se présenter comme un rassembleur qui saurait gagner une élection générale. Mais bien conscient que ce ne sont pas tous les conservateurs qui le verront ainsi, M. Charest a amorcé sa tournée à Calgary pour tenter de les rassurer.

Le site Web a été lancé. Le compte Twitter, créé. Le slogan aussi a été dévoilé : « Bâti pour gagner ». L’argument de vente de Jean Charest est clair.

Soyons fiers de nos ambitions.



Soyons fiers de notre unité.



Soyons fiers d’être conservateurs.



« Depuis sa fondation, le Parti conservateur a toujours été une grande coalition. À chaque fois que ses forces vives étaient réunies, il a formé le gouvernement et réalisé de grandes choses pour le Canada », a fait valoir par voie de communiqué l’homme de 63 ans, qui ressaute à pieds joints dans l’arène politique. Non seulement Jean Charest dit vouloir coaliser tous les conservateurs sous une même tente, mais il plaide aussi pour rallier les Canadiens alors que l’unité nationale « est mise à mal par de multiples divisions ».

Ses supporteurs tiennent le même discours. L’ancien ministre et lieutenant pour le Québec Christian Paradis joint sa voix à la leur. Dans une déclaration écrite, M. Paradis note que son ancien patron Stephen Harper avait le premier « su unifier [le] parti et gouverner le Canada ». M. Charest est à son avis « un politicien aguerri et rassembleur », qui « est la personne tout indiquée pour gouverner le Canada en cette période d’instabilité ». L’ex-sénateur André Pratte s’est aussi joint à son équipe à titre de conseiller.

Le lancement de campagne s’est fait au moyen d’entrevues médiatiques et d’une courte vidéo sur son tout nouveau compte Twitter. Signe du défi qui l’attend s’il veut convaincre suffisamment de membres conservateurs de l’appuyer, M. Charest ne comptait encore que moins de 7000 abonnés en début de soirée. Son principal rival, Pierre Poilievre, en a rejoint plus de 324 000 sur Twitter.

À la défense des valeurs conservatrices

Après avoir quitté le Parti progressiste-conservateur en 1998 pour rejoindre le Parti libéral du Québec et tenir tête au Parti québécois, M. Charest martèle aujourd’hui avoir toujours défendu les « valeurs conservatrices » : un conservatisme fiscal, l’économie de marché, des politiques économiques pour aider les familles et un fédéralisme qui respecte les compétences des provinces.

Son premier arrêt de campagne en Alberta vise à rassurer les conservateurs qui pourraient lui reprocher d’avoir créé la bourse du carbone du Québec ou d’avoir dirigé une province qui a rejeté des projets énergétiques. M. Charest devait leur tendre la main en soirée, les assurer qu’il comprend leur sentiment d’aliénation et qu’il leur ferait lui aussi une place au parti. Il était prévu qu’il leur parle également d’unité nationale et des valeurs conservatrices, selon une source de son équipe qui a fait part des intentions du candidat puisqu’il devait prendre la parole tard en soirée, après que ces lignes ont été écrites.

Le rassemblement ne devait réunir qu’environ 150 personnes dans une brasserie de Calgary. Le camp Charest a prétexté que la salle ne permettait pas d’accueillir un plus grand nombre d’invités.

Jean Charest devra se faire connaître des conservateurs et recruter un très grand nombre de membres s’il veut se faire élire chef le 10 septembre prochain. Le député Pierre Poilievre — qui a lancé sa campagne il y a un mois — récoltait 41 % d’appuis auprès d’électeurs conservateurs et Jean Charest, 10 %, selon un sondage Léger mené cette fin de semaine avant qu’il confirme sa candidature. Un autre 33 % des répondants était toutefois indécis.

Jean Charest compte insister sur le fait qu’il peut remporter non seulement la chefferie, mais également une élection générale, contrairement à ses rivaux.

Le camp de Pierre Poilievre a toutefois répété ses attaques à son endroit, le qualifiant de « libéral » ayant créé une taxe carbone. « C’est un peu cynique qu’il s’habille en bleu pour essayer de dire qu’il est conservateur », a lâché le président de la campagne Poilievre au Québec, le sénateur Claude Carignan.

M. Charest a avancé au fil de ses entrevues jeudi qu’il avait aussi toujours été en faveur de projets d’oléoducs au pays. M. Carignan a fait un parallèle avec l’ancien chef Erin O’Toole, qui a été limogé par une partie de son caucus qui l’accusait d’avoir trop souvent changé de position pour se faire élire à la chefferie puis par l’électorat canadien.

Des pipelines, mais pas de répliques

Avant de prendre l’avion pour Calgary, Jean Charest s’est posé en défenseur de l’industrie énergétique de l’Ouest, en disant notamment au réseau TVA avoir « toujours été favorable aux projets de pipelines ». Et le contexte de la guerre en Ukraine rend la production canadienne d’autant plus pertinente, a-t-il soutenu, pour cesser que l’Europe dépende de régimes comme celui de la Russie. Un argument brandi par plusieurs conservateurs, notamment Pierre Poilievre.

Mais M. Charest assure que l’approbation de nouveaux projets ne se ferait « pas tous azimuts », puisqu’il exigerait néanmoins « l’acceptabilité environnementale et sociale » — ce qui avait notamment freiné le projet Énergie Est.

Il n’a cependant pas précisé à quels endroits ces oléoducs pourraient traverser le Québec. Il n’a pas non plus révélé ce qu’il ferait de la taxe carbone fédérale mise en place par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Pierre Poilievre a déjà tranché qu’il l’abolirait. Les conservateurs s’y sont toujours opposés (mis à part lors de la dernière élection, lorsqu’Erin O’Toole a proposé un modèle différent de tarification du carbone aussitôt renié par le caucus une fois qu’il a été limogé).

M. Charest avait aussi plaidé au Globe and Mail, la semaine dernière, que pour rassembler une vaste coalition de conservateurs, il ne ferait pas campagne contre les conservateurs sociaux — qui s’opposent à l’avortement, à l’aide médicale à mourir et qui définissent le mariage comme l’union entre un homme et une femme. Il n’a pas détaillé, encore là, comment se traduirait cette main tendue à ces milliers de conservateurs très influents lors de courses à la chefferie.

Bien que les hostilités à son endroit aient été déjà bien lancées, le camp de Jean Charest affirme qu’il n’y répliquera pas. « Je vais prendre les reproches comme le compliment qu’ils représentent, c’est-à-dire qu’ils consacrent leur temps et leur énergie à me critiquer. Cela en dit davantage sur eux que sur moi », a raillé l’aspirant chef au National Post.

Après son passage en Alberta, Jean Charest ira à Vancouver ce vendredi avant de rentrer au Québec.