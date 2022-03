Le temps passe, les crises s’enchaînent

Chaque mercredi, notre correspondante parlementaire à Ottawa Marie Vastel analyse un enjeu de la politique fédérale pour vous aider à mieux le comprendre.

Comme si gouverner pendant un an et demi en pleine pandémie n’avait pas suffi, les six premiers mois du nouveau mandat du gouvernement de Justin Trudeau auront été occultés par trois autres crises. Les libéraux plaident que leur travail se poursuit en coulisses sans grandes embûches et que leurs promesses seront respectées malgré tout. Mais la gestion de crises à répétition a immanquablement des effets au sommet. Et en situation minoritaire, même de moindres retards menacent d’avoir une incidence sur un agenda chargé.

Les troupes de Justin Trudeau célébreront dans dix jours les six mois de leur réélection. Depuis, un nouveau variant a entraîné une vague record de cas de COVID-19 ; des convois de camionneurs ont paralysé une capitale et des passages frontaliers ; la Loi sur les mesures d’urgence a pour une toute première fois été invoquée ; et l’invasion de l’Ukraine par la Russie menace une troisième guerre mondiale.

« C’est sûr qu’une crise internationale, comme une guerre, influence l’agenda du gouvernement », observe Sheila Copps, qui était vice-première ministre dans les premières années des guerres des Balkans dans les années 1990, puis toujours ministre au cabinet de Jean Chrétien lors du début de la guerre en Irak en 2003.

Mme Copps se souvient que le cabinet était alors fort divisé. « Il y a eu beaucoup de rencontres spéciales du Conseil des ministres, pendant une période de probablement deux mois lors desquels les travaux étaient mis de côté pour que l’on en vienne à un consensus sur la question très épineuse de la guerre en Irak et pour tisser à la place la mission en Afghanistan », se souvient Mme Copps en entrevue.

Annonces « sous peu »

Aux bureaux des ministres dont les lettres de mandat promettaient des gestes importants dès ce printemps, on insiste sur le fait que les crises successives n’ont eu qu’un effet marginal.

Le projet de loi sur le partage des revenus des plateformes numériques avec les médias, promis pour le « début de 2022 », arrivera « dans les prochaines semaines ». Celui pour sévir contre le contenu haineux en ligne, promis « dès que possible », attendra encore un peu, mais des nouvelles à ce sujet viendront « sous peu ». Les deux initiatives ont été quelque peu retardées, mais en raison de leur complexité et non pas du contexte, fait-on valoir.

Le plan de réduction des émissions de GES pour atteindre les cibles de 2030 sera déposé comme prévu « d’ici la fin mars ». La grande réforme de l’assurance-emploi commencera pour sa part bel et bien à être mise en œuvre « d’ici l’été 2022 ». Même la tant attendue stratégie indopacifique de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui gère à temps plein la crise en Ukraine, n’aurait pas été retardée.

« On ne peut pas cesser tout le reste des travaux du gouvernement simplement parce qu’on est dans une situation d’urgence », plaide au téléphone le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino. Son projet de loi sur le rachat d’armes d’assaut et le contrôle des armes de poing sera déposé « aussitôt que possible ». Son bureau avoue cependant qu’il lui a été un peu plus difficile de préparer le terrain auprès des provinces, des municipalités et de la population — qui n’en avait elle aussi, au fil de ses semaines, que pour ces crises.

« Il est très difficile pour un politicien dans ce contexte d’essayer de tourner la page sur autre chose, car on donne l’impression de ne pas s’intéresser à cette grande question internationale — la plus importante de notre époque », confirme Sheila Copps, en commentant le conflit en Ukraine. « On a l’air déconnecté. »

Temps précieux

Des annonces ont ainsi dû être repoussées, même si le financement ou la politique en question sont bel et bien entrés en vigueur.

Et bien que les bureaux de ministres insistent tour à tour pour dire que la pandémie leur a justement permis de « trouver une erre d’aller » pour gérer à la fois une urgence quelle qu’elle soit de même que le reste du portefeuille, au moins l’un d’entre eux consent qu’au sommet, les approbations sont ralenties par la gestion de crises successives. « Il serait malhonnête de dire que tout le travail avance aussi rapidement », reconnaît cette personne.

Le feu roulant de l’actualité s’est également fait sentir aux Communes, où la proclamation de la Loi sur les mesures d’urgence puis la création d’un comité pour l’examiner ont monopolisé quatre jours et demi de travaux parlementaires — sur 21 journées depuis janvier.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, disait cet hiver qu’il ne disposait que de deux ans tout au plus pour tenir ses promesses électorales, compte tenu de l’incertitude d’un gouvernement minoritaire.

À ce contexte habituel s’ajoute maintenant celui d’une guerre probable qui pourrait bien tirailler dans les mois à venir le consensus au sein du gouvernement, de son propre caucus, et menacer l’appui que lui accordent les partis d’opposition, note Sheila Copps. D’autant plus que les conservateurs, qui seront bientôt dirigés par un nouveau chef, pourraient s’impatienter plus rapidement.

Les libéraux ont beau marteler que le chaos incessant n’a que très peu ralenti leur travail, six mois viennent déjà de s’écouler d’un troisième mandat qui, minoritaire, ne leur laisse pas grand temps à perdre.