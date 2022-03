Tasha Kheiriddin se range derrière Charest, qui s’apprête à se lancer

La chroniqueuse politique Tasha Kheiriddin renonce finalement à briguer la chefferie du Parti conservateur. Elle se range plutôt derrière Jean Charest, à qui elle a promis son appui. L’ex-premier ministre du Québec se prépare quant à lui à officialiser sa candidature ce jeudi, selon les informations du Devoir.

Mme Kheiriddin était très tentée de se lancer dans la course à la direction du Parti conservateur, comme candidate bilingue et fille d’immigrants qui saurait rallier la grande famille conservatrice et courtiser l’électorat du Québec, de la grande région de Toronto et de celle de Vancouver. Mais son équipe s’est rendue à l’évidence qu’il lui serait difficile de tracer un chemin vers la victoire dans une course comptant d’autres candidats progressistes-conservateurs comme Jean Charest et potentiellement l’ex-député devenu maire de Brampton Patrick Brown.

D’autant plus qu’en n’étant plus active au sein du parti ces dernières années, Mme Kheiriddin avait moins d’appuis acquis chez les membres actuels du parti. Le député Pierre Poilievre a déjà entamé sa campagne et la députée pro-vie Leslyn Lewis le ferait cette semaine, selon son entourage.

Tasha Kheiriddin s’est entretenue avec M. Charest dimanche pour lui annoncer sa décision de se désister et de l’appuyer dans la course, puisque M. Charest propose une vision pour la chefferie conservatrice fort semblable à celle qu’elle aurait présentée. Elle pourrait maintenant lui prêter main-forte, tout comme « la grande majorité » de son équipe rapprochée d’une quarantaine de personnes qui seraient maintenant disposées à contribuer à la campagne de Jean Charest, selon nos informations.

Charest bientôt dans la course

Après des semaines de réflexion, Jean Charest s’apprête à confirmer qu’il sera candidat ce jeudi, a confié au Devoir une source dans son entourage.

L’ancien chef du Parti progressiste-conservateur fédéral (1993-1998) puis premier ministre du Québec (2003-2012) était de passage à Ottawa la semaine dernière pour rencontrer une cinquantaine de députés et sénateurs conservateurs dans l’espoir de les convaincre de l’appuyer dans la course. Il a en outre multiplié les appels partout au pays.

L’abandon la semaine dernière de l’enquête Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur le financement du Parti libéral du Québec, pendant les années Charest, a été vu comme un « cadeau du ciel » par son équipe.

Tasha Kheiriddin connaît M. Charest depuis des années, ayant notamment travaillé au sein de sa campagne lorsqu’il avait brigué la direction du Parti progressiste-conservateur en 1993 avant d’arriver deuxième derrière Kim Campbell. M. Charest est finalement devenu chef après la défaite électorale cette même année, lorsque seuls lui-même et une autre députée ont été réélus.

Impliquée au Parti progressiste-conservateur dans les années 1990, Mme Kheiriddin a par la suite travaillé dans le monde des médias, puis au sein d’organismes de droite comme la Fédération canadienne des contribuables et des think-tanks comme l’Institut économique de Montréal et l’Institut Fraser. Elle s’était fait connaître du grand public, au cours des dernières années, à titre de commentatrice politique notamment sur les ondes de Radio-Canada et de CBC.

Le Parti conservateur choisira son prochain chef le 10 septembre. Les aspirants candidats ont jusqu’au 19 avril pour se lancer dans la course.