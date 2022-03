Trudeau se rendra bientôt en Europe, notamment en Lettonie et en Pologne

Le premier ministre Justin Trudeau se rendra prochainement en Lettonie et en Pologne, pays respectivement voisins de la Russie et de l’Ukraine.

C’est ce qu’il a indiqué vendredi au cours d’un point de presse en marge d’une annonce locale faite dans la région de Toronto. « Je pense qu’on a vu que la coordination entre les différents pays – les démocraties de l’Occident – en matière de sanctions et de pénalités envers la Russie [et] Poutine a été extraordinaire », a-t-il dit en assurant que ce travail concerté continuera.

Plus précisément, le premier ministre prévoit se rendre la semaine prochaine à Londres, au Royaume-Uni, avant de se diriger à Riga, la capitale de la Lettonie.

Son séjour en Europe le conduira aussi en Pologne et en Allemagne.

« On va pouvoir aussi parler, évidemment, de la lutte contre les changements climatiques, de la croissance inclusive et du travail que nous devons tous faire pour en finir avec cette pandémie et relancer nos économies comme il faut », a ajouté M. Trudeau au sujet des discussions auxquelles il s’attend durant son séjour.

Le premier ministre n’a pas manqué de réitérer son intention de continuer à condamner fermement l’invasion de l’Ukraine par la Russie ainsi que sa résolution à ce que le Canada reste uni aux côtés de ses alliés.

Il a affirmé que les sanctions jusqu’ici mises de l’avant de façon coordonnée contre le président russe Vladimir Poutine et ses complices ont un impact réel.