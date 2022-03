Les candidats conservateurs s’apprêtent à se déclarer, les hostilités sont lancées

Maintenant que le Parti conservateur a dévoilé les modalités de sa course à la chefferie, les potentiels candidats se préparent à confirmer leur décision de se lancer ou non. Mais les militants devront patienter encore quelque temps, puisque ni Jean Charest, ni Tasha Kheiriddin ou Patrick Brown ne semblent pressés. Entre-temps, Pierre Poilievre a fait sa première annonce politique : abandonner toute tarification du carbone au Canada.

Les règles de la course à la chefferie annoncées mercredi soir par le Parti conservateur du Canada (PCC) ont fait plaisir au camp Charest, dont un membre de l’entourage s’est dit « satisfait ». Une autre source a parlé d’une « super belle surprise ».

Le prochain chef du Parti conservateur sera choisi le 10 septembre. Les campagnes auront jusqu’au 3 juin pour recruter de nouveaux membres pour les appuyer. Les candidats ont jusqu’au 19 avril pour soumettre leur candidature, les 200 000 $ requis et le dépôt de 100 000 $ qui sera remboursé une fois la course terminée.

Le camp de Pierre Poilievre — le seul à avoir officiellement annoncé qu’il se portait candidat — poussait à l’interne pour que la course se termine plus tôt cet été.

Bien que la candidature de Jean Charest ne fasse plus grand doute, l’ancien premier ministre du Québec risque de ne pas confirmer qu’il sautera dans l’arène avant la semaine prochaine au plus tôt, a confié une source au sein de son équipe. D’ici là, les joueurs de sa campagne pourraient « recevoir le go » cette fin de semaine pour se mettre au travail et vendre des cartes de membres partout au pays.

La chroniqueuse Tasha Kheiriddin songe aussi à se lancer dans la course. Les règles de la joute ne posent pas problème à son entourage, mais ils veulent encore évaluer quelques détails et voir quels autres candidats sauteront dans l’arène. La décision devrait se prendre « probablement la semaine prochaine ».

Patrick Brown, l’ancien député aujourd’hui maire de Brampton, en banlieue de Toronto, s’est lui aussi dit « satisfait des règles ». « Il n’a pas encore décidé s’il sera candidat, mais il espère prendre une décision bientôt », a fait savoir au Devoir Gary Collins, son porte-parole à la mairie.

Le député de la banlieue d’Ottawa Pierre Poilievre avait annoncé sur Twitter, le 4 février, qu’il briguerait la chefferie de son parti. Son équipe ne prévoit donc pas d’événement de lancement.

La taxe carbone pour attaquer Charest

M. Poilievre a annoncé sur Twitter, jeudi, qu’il annulerait la taxe carbone du gouvernement de Justin Trudeau s’il est élu chef, puis premier ministre. Il s’est en outre servi de ce dossier pour mettre dans le même panier M. Trudeau et son principal adversaire.

« Le premier ministre libéral Justin Trudeau et l’ancien premier ministre provincial libéral Jean Charest supportent [sic] des taxes sur les consommateurs. Je ne suis pas d’accord », a raillé M. Poilievre dans une vidéo publiée dans les deux langues officielles, filmée devant une station d’essence en Saskatchewan en compagnie de trois députés de la province.

Tant M. Trudeau que M. Charest « ont haussé les taxes des consommateurs pour rendre la vie moins abordable pour les travailleurs et récolter plus d’argent pour les politiciens qui aiment le dépenser », a renchéri M. Poilievre dans la version anglaise.

L’aspirant-chef conservateur remplacerait la taxe carbone par des incitatifs au développement de technologies permettant de réduire le carbone, comme le captage du carbone — une technologie de réduction de gaz à effet de serre critiquée par les groupes environnementaux qui est encore au stade expérimental et qui n’a pas encore fait ses preuves.

L’environnement risque d’animer les débats de la chefferie au cours des prochains mois. L’ancien chef Erin O’Toole avait fait grincer des dents au caucus en faisant campagne, à l’élection générale, en promettant son propre plan de tarification du carbone. L’idée a été abandonnée par le caucus dès que le chef a été limogé.

Plusieurs conservateurs de l’Ouest, y compris des députés qui appuient M. Poilievre, reprochent à Jean Charest d’avoir créé le marché du carbone entre le Québec, la Californie et l’Ontario (qui l’a quitté depuis) lorsqu’il était premier ministre de la province. Ces mêmes conservateurs ne voient pas d’un bon œil qu’il soit issu du Québec, la province qui a rejeté le projet d’oléoduc Énergie Est.