Expulser l’ambassadeur russe au Canada ne serait pas sans heurts

Le premier ministre Justin Trudeau a expliqué jeudi à quel point il peut être délicat, pour son gouvernement, de décider d’expulser l’ambassadeur russe au Canada.

Répondant à la question d’un journaliste sur ce sujet, il a évoqué la possibilité que Moscou lui retourne la pareille, ce qui pourrait selon lui s’avérer désavantageux pour les intérêts canadiens.

« Nous devons équilibrer cela [par rapport à] l’impact positif qu’il peut y avoir, que des diplomates canadiens à Moscou peuvent avoir [pour] comprendre ce qui se passe avec la population russe, [pour] soutenir les gens sur le terrain et aider les Canadiens qui pourraient se retrouver pris en Russie en ce moment », a-t-il déclaré en point de presse.

M. Trudeau a convenu, du même souffle, que l’ambassadeur de la Russie répète la « propagande » et la « désinformation » du président Vladimir Poutine.

Il a ajouté que son gouvernement souhaite être au diapason des « meilleurs intérêts du Canada […], des Canadiens à l’étranger [ainsi que] de nos amis les Ukrainiens ».

Les conservateurs demandent depuis des jours l’expulsion de l’ambassadeur, estimant que de le semoncer, comme l’a fait la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a été insuffisant.

Durant la période des questions de jeudi, le chef adjoint des conservateurs, Luc Berthold, a de nouveau tapé sur ce clou.

« [Le] premier ministre disait en octobre “La désinformation est une menace pour la démocratie”. Pourquoi tolère-t-il encore chez nous le propagandiste en chef de la Russie au Canada ? », a-t-il lancé.

« Je reçois quotidiennement des messages remplis de faussetés sur l’invasion illégale de Poutine en Ukraine. D’autres Canadiens sont soumis à ces messages, dont plusieurs reprennent mot pour mot la déclaration de l’ambassadeur russe », a ajouté l’élu en faisant référence à des propos diffusés via le compte Twitter de l’ambassade de la Russie au Canada.

C’est la ministre de la Défense, Anita Anand, qui s’est levée pour répondre à l’intervention du député Berthold. « On doit défendre les Canadiens contre la désinformation et la propagande. On ne se laissera pas intimider », s’est-elle contentée de dire. Le premier ministre n’a pas pris part à la période des questions.

Le gouvernement du Canada a demandé la suspension de la Russie d’Interpol, imposé des tarifs de 35 % aux exportations de la Russie et du Biélorussie. Ottawa a aussi annoncé jeudi l’envoi de milliers de lance-roquettes et de grenades à main à l’armée ukrainienne.