Le Canada facilitera l’accès au visa pour les Ukrainiens, sans le lever

Le Canada promet d’ouvrir les vannes de l’accueil d’Ukrainiens qui fuient la guerre en facilitant l’accès au visa temporaire et en offrant une voie rapide vers la réunification familiale pour ceux qui ont déjà des proches au pays, ont annoncé des ministres du gouvernement Trudeau jeudi.

Le gouvernement fédéral ne lève donc pas entièrement l’obligation du visa pour les Ukrainiens, comme le pressaient les partis oppositions. Cela serait trop long à mettre en place, « entre 12 et 14 semaines », selon le ministre responsable de l’Immigration, Sean Fraser, en plus de risquer que des combattants pour le régime russe passent entre les mailles du filet, dit-il.

La démarche sera comparable à « remplir un simple formulaire », a indiqué M. Fraser jeudi. Les demandeurs devront aussi fournir des données biométriques. L’équipement nécessaire pour récupérer ces informations est déjà déployé dans la région depuis le mois dernier, selon le ministre. La procédure accélérée d’accès au visa sera ainsi accessible dans deux semaines, soit à la mi-mars.

« On enlève le plus de barrières administratives que possibles, pour rendre l’accès au programme plus facile et le processus plus rapide, a expliqué Sean Fraser. Il n’y aura pas d’évaluation de l’impact sur le marché du travail, […] pas d’exigences linguistiques. Vous allez pouvoir travailler et étudier dès votre arrivée avec ce programme. »

Entre-temps, les demandes d’Ukrainiens seront toujours traitées en priorité, promet le ministre, comme cela est le cas depuis le 19 janvier. 6131 Ukrainiens étaient déjà arrivés au Canada depuis cette date, selon les données de mercredi.

Tous les partis d’opposition à Ottawa demandaient de laisser tomber le visa obligatoire pour les Ukrainiens. Un rapport du Comité permanent de la défense nationale recommandait déjà en 2017 « un plan pour permettre aux Ukrainiens de se rendre au Canada sans visa ».

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, a également annoncé que son gouvernement imposera des tarifs de 35 % sur ses importations de Russie et de Biélorussie. Le Canada deviendrait ainsi le premier pays à retirer ces pays de la clause de la « nation la plus favorisée » de l’Organisation mondiale du commerce.

Finalement, Ottawa enverra encore plus d’armes à l’Ukraine : quelque 4500 lance-roquettes et 7500 grenades à main, en plus d’une aide financière d’un million de dollars pour l’achat d’imageries satellites leur permettant de suivre à la trace l’armée russe.

Plus de détails suivront.