Devant les conservateurs, Charest se fait désirer

Jean Charest continue de se faire désirer par les conservateurs qui souhaiteraient le voir briguer la chefferie de leur parti. L’ancien premier ministre du Québec ne confirme toujours pas s’il sera candidat, mais il est venu à la rencontre d’une quarantaine de membres du caucus à Ottawa, mercredi soir, pour les écouter, les rassurer parfois et se présenter à ces conservateurs qui, dans certains cas, ne le connaissaient pas.

Accompagné de son épouse, Michèle Dionne, Jean Charest s’est présenté devant les journalistes, visiblement pas mécontent de retrouver les caméras. « Je viens rencontrer un groupe de parlementaires, des membres du caucus », a-t-il expliqué au sujet de son passage dans la capitale fédérale. « Et on va prendre la décision lorsque nous connaîtrons les règles [de la course]. On n’est pas là encore. Mais le jour approche », a-t-il indiqué.

En fin de soirée, le comité organisateur de la course a annoncé par courriel que le prochain chef sera choisi le 10 septembre.

Les aspirants-chefs auront jusqu’au 19 avril pour se porter candidats. Les campagnes auront jusqu’au 3 juin pour recruter de nouveaux membres au sein du parti. Le prix d’entrée dans la course a été fixé à 200 000 $, comme lors de la dernière joute en 2020, et devra être accompagné d’un dépôt de conformité de 100 000 $ remboursable après l’élection. Les bulletins de vote seront acheminés par la poste à la fin du mois de juillet ou au début du mois d’août.

De nombreux conservateurs du Québec courtisent M. Charest depuis des semaines maintenant. Dans cet esprit de persuasion, le député et ancien lieutenant du parti au Québec Alain Rayes avait convié ses collègues sénateurs et députés à venir rencontrer mercredi soir l’ex-politicien, qui songe à se lancer dans la course pour devenir chef du Parti conservateur.

M. Charest avait un message à leur transmettre à son arrivée, en soirée. « Un sujet sur lequel je pense qu’on va tous s’entendre, c’est l’importance et la responsabilité du Parti conservateur du Canada envers le pays. Parce qu’il nous faut des partis qui sont d’envergure nationale. C’est absolument essentiel », a-t-il fait valoir en impromptu de presse. « Ça veut dire un parti politique qui est fidèle à son histoire, qui représente chaque région du Canada, et qui présente une vision très inclusive pour l’avenir du Canada. »

Derrière les portes closes, M. Charest leur a notamment parlé du référendum, de la guerre en Ukraine et des ressources naturelles à vendre en Europe pour remplacer la dépendance du continent face à la Russie.

Des propos qui ont plu au député de la Saskatchewan Randy Hoback. « Cela m’en a donné assez pour piquer suffisamment ma curiosité pour poser d’autres questions », a-t-il commenté, visiblement intrigué même s’il n’a pas encore décidé quel candidat il appuiera. Son collègue Kevin Waugh, de la Saskatchewan également, était lui aussi satisfait que la question du pétrole et du gaz naturel ait été abordée.

L’Ontarien Larry Brock s’est dit « impressionné ». « Je pense qu’il va unir le parti comme nous ne l’avons jamais vu », a-t-il partagé, sans pour autant s'engager lui non plus dans le camp Charest.

Le dossier des ressources naturelles préoccupait aussi l’Albertain Greg McLean à son arrivée à la réception. Le député ne savait pas prédire si M. Charest serait bien accueilli dans l’Ouest — où certains dénoncent qu’il ait créé une bourse du carbone lorsqu’il dirigeait le gouvernement québécois. « Nous devrons tester les eaux et voir s’il y a de l’appétit [dans l’Ouest] pour quelqu’un qui a été premier ministre du Québec », a reconnu M. McLean.

Au moment même où M. Charest arrivait à la rencontre, la députée albertaine Shannon Stubbs, qui a appuyé Pierre Poilievre, rappelait sur Twitter que M. Charest, comme Justin Trudeau, a créé un plan de tarification du carbone, défendu le registre des armes d’épaule et haussé les impôts lorsqu’il était premier ministre. Des critiques entendues aussi de la part d’autres conservateurs de l’Ouest.

Le tiers du caucus au rendez-vous

Plusieurs, à leur arrivée à la réception, disaient se présenter d’abord pour écouter le politicien qui a quitté la scène fédérale il y a 24 ans et qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion de côtoyer. À leur sortie, certains se disaient impressionnés que Jean Charest ait encore « le feu sacré » ou observaient le « charisme » du politicien.

Les Québécois — qui étaient presque tous présents — se disaient pour leur part convaincus que Jean Charest saurait unifier le Parti conservateur. « Je connais bien l’homme. Je connais sa détermination. Je sais que c’est la personne qu’il nous faut pour réunir les forces de notre parti », a notamment affirmé la députée fédérale et ex-ministre du gouvernement Charest, Dominique Vien.

Une quarantaine de députés et sénateurs s’étaient déplacés à l’hôtel Château Laurier, à un jet de pierre du Parlement, pour écouter celui qui semble de plus en plus prêt à se relancer dans l’arène politique fédérale. Il y a deux ans, lorsque M. Charest a songé à se porter candidat avant d’y renoncer, il n’avait pas organisé de telle rencontre avec les parlementaires.

M. Charest avait finalement abandonné l’idée de briguer la chefferie car il estimait que la course, trop rapide, l’aurait empêché de mener « une campagne viable », a-t-il rappelé.

En vertu des règles annoncées mercredi soir, la course durera cette fois-ci six mois et les campagnes des candidats auront trois mois pour recruter de nouveaux membres et ainsi mousser leurs appuis dans le parti.

« En tant que parti avec une longue tradition d’engagement populaire, ces dates permettront au plus grand nombre de Canadiens et Canadiennes possible de se joindre au Parti conservateur et de participer à l’élection de notre prochain chef », a fait valoir le président du comité organisateur, Ian Brodie. « Cela permettra également aux député(e) s conservateurs et conservatrices de revenir à la Chambre des communes en septembre avec un nouveau chef en place pour affronter Justin Trudeau et les libéraux. »

L’équipe de Pierre Poilievre avait milité, à l’interne, pour que la course se termine plus tôt, soit d’ici le 1er juillet.

Le caucus du parti rassemble 119 députés et 16 sénateurs. De ce nombre, 6 du côté des Communes et 5 du côté de la Chambre haute font partie des équipes de leadership du parti au Parlement et ont donc un devoir de réserve dans la course. À cela s’ajoutent les 35 conservateurs qui ont déjà donné leur appui à Pierre Poilievre, l’unique candidat s’étant pour l’instant annoncé dans la course.

Il restait donc 89 députés ou sénateurs à courtiser pour le camp Charest. De ce nombre un peu plus de 40 ont accepté l’invitation à le rencontrer, et 39 se sont présentés.

Parmi les conservateurs du Québec, seul l’élu Pierre Paul-Hus ne s’est pas déplacé. Le député Luc Berthold et la sénatrice Judith Seidman étaient aussi absents, mais ils font partie des équipes de leadership. Les sénateurs Leo Housakos et Claude Carignan appuient quant à eux Pierre Poilievre.

Jean Charest rencontrera individuellement 15 autres députés à Ottawa, jeudi.