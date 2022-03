Le gouvernement Trudeau sous pression pour lever le visa pour les Ukrainiens

Les partis d’opposition à Ottawa, et des Ukrainiens, attendent impatiemment un assouplissement des règles d’immigration pour les civils forcés de quitter la guerre dans l’est de l’Europe. Le gouvernement risque toutefois de tomber une nouvelle fois dans un calcul « politique », met en garde une experte.

« J’appuie le processus accéléré [déjà proposé par le gouvernement]. Au-delà de ça, on doit avoir un processus sans visa. On est dans une crise, dans une guerre », a scandé le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, lors d’une conférence de presse mercredi.

Son parti avance que le Canada a laissé tomber un grand nombre de ses collaborateurs afghans lors de la prise du pays par les talibans, et ne devrait pas répéter la même erreur. Jagmeet Singh exige la mise en place d’un « processus clair, simple et rapide », sans visa ni barrières, pour faciliter l’entrée au Canada des Ukrainiens.

Tous les autres partis d’opposition sont d’accord avec lui sur cet aspect.

« Le Canada a toujours été un endroit accueillant pour ceux qui sont déplacés par la guerre. Le premier ministre s’engage-t-il à permettre l’arrivée sans visa d’Ukrainiens qui veulent venir au Canada pour y trouver refuge ? », a demandé mardi la cheffe conservatrice par intérim, Candice Bergen, lors de la période de questions.

Le leader parlementaire du Bloc québécois, Alain Therrien, a aussi fait valoir la veille que le gouvernement canadien « peut lever les visas pour accélérer l’arrivée au Canada des Ukrainiens qui veulent s’y réfugier temporairement. »

Retrait « politique » du visa

Selon Christina Clark-Kazak, professeure à l’Université d’Ottawa et spécialiste des migrations et de la politique relative aux réfugiés, si Ottawa ne lève pas l’obligation du visa comme l’exigent plusieurs, c’est qu’il craint de créer un précédent. « Si le Canada lève l’obligation du visa pour l’Ukraine, il devra l’enlever pour d’autres pays comme l’Afghanistan, la Syrie… », explique-t-elle. « La question des visas est toujours politique et politisée. »

Le Canada impose généralement un visa aux ressortissants des pays qui vivent une grande instabilité politique ou économique, d’où pourrait provenir un grand nombre de demandes d’asile. Selon le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 650 000 Ukrainiens ont fui dans les pays voisins depuis le début du conflit.

Une semaine après le début de l’invasion russe, le gouvernement fédéral n’a encore que très peu à offrir aux Ukrainiens qui souhaitent venir au pays, ont indiqué au Devoir des experts du milieu de l’immigration. Ottawa n’a par exemple toujours pas annoncé de programme spécial d’accueil de réfugiés, comme lors de la crise afghane en août dernier.

« Le gouvernement observe ce qui se passe en Europe et ses alliés, dit Mme Clark-Kazak. Ils sont en attente pour voir la pression politique [locale] et s’ils ont vraiment besoin de faire quelque chose. C’est un calcul que le Canada fait. »

Le premier ministre Justin Trudeau a assuré qu’une voie express, dédiée à l’Ukraine, a été mise en place par le ministère de l’Immigration. « Les demandes en lien avec l’Ukraine sont traitées en priorité, et [son gouvernement continue] de travailler sur de nouvelles mesures », a-t-il promis en Chambre, mardi.

Le ministre fédéral de l’immigration doit d’ailleurs prendre part à une conférence de presse organisée en fin d’après-midi, mercredi.

Nouvelles annonces attendues

Mme Clark-Kazak croit néanmoins que sous la pression populaire et politique, le gouvernement ne restera pas les bras croisés et proposera d’autres mesures ou programmes très prochainement. Cela pourrait prendre la forme d’un programme de réunification familiale ou un programme plus spécifique de réinstallation. Le parrainage privé pourrait être également encouragé, ce qui permettrait à des résidents canadiens de faire venir des membres de leur famille.

« Même en Europe, on a vu une réponse, à mon avis, très généreuse », dit-elle. En effet, la Commission européenne recommande d’accorder une protection immédiate aux réfugiés Ukrainiens, avec un permis de séjour temporaire et un permis de travail.

Pour l’heure, on promet aux Ukrainiens de faire passer les demandes d’immigration des Ukrainiens (visa, résidence permanente, réunification familiale, etc.) avant celles des autres. Mme Clark-Kazak n’est pas contre le fait de traiter certaines demandes en priorité lorsqu’il y a urgence. Ce fut le cas lors de la chute de la crise afghane au mois d’août dernier.

« Évidemment, les Ukrainiens ont besoin de protection mais, les Afghans, les Syriens, les Rohingyas aussi », fait-elle remarquer. « Si on priorise, on sait que les ressources sont limitées et qu’il y en aura moins pour d’autres réfugiés. »

Pour le chef du NPD, le Canada devrait en effet considérer la levée d’un visa pour toutes les situations de crises humanitaires semblables. « C’est la réalité, il y a des crises qui se passent, et on doit faire notre part comme citoyen global », a conclu Jagmeet Singh.