Jean Charest discutera de la direction du PCC

Alors que la course à la direction du Parti conservateur du Canada n’a peut-être encore qu’un seul prétendant, ses députés sont invités à rencontrer un deuxième candidat potentiel.

L’ancien premier ministre du Québec Jean Charest sera à Ottawa cette semaine pour discuter de la direction du parti avec des députés conservateurs lors d’un événement organisé par deux personnes qui souhaitent qu’il se présente.

Le député québécois Alain Rayes et le député néo-écossais Rick Perkins figurent parmi les signataires d’une lettre ouverte publiée la semaine dernière dans laquelle ils souhaitent que l’homme de 63 ans se lance dans la course.

Une copie de l’invitation obtenue par La Presse canadienne invite les députés conservateurs à rencontrer M. Charest mercredi soir pour discuter du poste de chef du parti.

Un porte-parole du bureau de M. Rayes a confirmé que M. Charest sera à Ottawa mercredi et affirme qu’au cours des dernières semaines, plusieurs députés et sénateurs ont exprimé leur intérêt à lui parler, ce qui explique l’organisation de l’événement.

Jusqu’à présent, seul le député conservateur très en vue Pierre Poilievre a déclaré son intention de se présenter à la tête du parti après qu’une majorité de députés a voté pour évincer l’ancien chef Erin O’Toole le mois dernier.

Aucune date n’a encore été fixée pour la course, car le comité d’élection du chef du parti n’a pas encore décidé de la durée de la course et des critères de participation.