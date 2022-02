Le Canada ferme son espace aérien « à tous les exploitants d’aéronefs russes » en réaction à l’invasion de l’Ukraine par les troupes de Vladimir Poutine, a annoncé dimanche sur Twitter le ministre canadien des Transports Omar Alghabra.

Deuxième plus vaste pays de la planète, après la Russie, le Canada rejoint ainsi la grande majorité des États européens qui ont tour à tour fermé leur ciel aux compagnies russes.

« Nous tiendrons la Russie responsable de ses attaques non provoquées contre l’Ukraine », a annoncé M. Alghabra.

En vigueur immédiatement, l'espace aérien canadien est fermé à tous les exploitants d’aéronefs russes. Nous tiendrons la Russie responsable de ses attaques non provoquées contre l'Ukraine. — Omar Alghabra (@OmarAlghabra) February 27, 2022

Il n’existe actuellement aucune liaison directe entre les aéroports canadiens et russes, mais cette décision risque de compliquer grandement les vols opérés par la compagnie russe Aeroflot entre la Russie et les États-Unis, et d’autres pays américains, via le ciel canadien.

« Le gouvernement du Canada interdit l’exploitation dans l’espace aérien canadien d’un aéronef qui est détenu, nolisé (affrété, NDLR) ou exploité par des intérêts russes », a précisé à l’AFP la directrice des communications du ministre des Transports, Valérie Glazer.

« Les avions privés exploités par des intérêts russes sont bannis », a-t-elle insisté dans un courriel à l’AFP.

De l’Allemagne à la Suède, en passant par la France, l’Espagne et l’Italie, les pays européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

Même décision de l’Irlande, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, de l’Autriche et de la Macédoine du Nord.