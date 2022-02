Dénonçant une « frappe militaire irresponsable et dangereuse » de la Russie contre l’Ukraine, Justin Trudeau a haussé le ton jeudi et annoncé une nouvelle série de sanctions économiques qui visent désormais notamment des membres du gouvernement du président Vladimir Poutine ainsi que de l’élite russe, de même que toutes les exportations du pays vers le Canada. Ottawa assure en outre avoir pris des mesures pour faciliter le départ de Canadiens coincés dans le pays en guerre et accélérer le processus d’immigration pour ses ressortissants qui souhaiteraient venir au Canada.

« L’attaque injustifiable de la Russie contre l’Ukraine est inacceptable », a scandé Justin Trudeau, jeudi après-midi. « Je veux être clair : l’attaque de la Russie contre l’Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté. »

Pour y répliquer, le Canada a choisi d’imposer une nouvelle salve de sanctions économiques, qui font suite à celles annoncées mardi. Cette fois-ci, le gouvernement canadien cible des membres du Conseil de sécurité de la Fédération russe, qui conseille le président Poutine en matière de sécurité. Les ministres de la Défense, des Finances et de la Justice en font partie et seront frappés par ces sanctions. Ces dernières visent en outre 62 individus et entités, notamment des membres de l’élite russe et ceux de leur famille, de même que des banques et le Groupe Wagner.

Le Canada s’en prend également aux importations de la Russie venant du Canada. Toutes les exportations cesseront et les permis d’exportation existants sont annulés.

« Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coûts aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée », a insisté M. Trudeau.

Quitter l’Ukraine par ses voisins

Les Canadiens qui se trouvent encore en Ukraine ont été invités à quitter le pays en transitant par ses pays voisins. « On a pris des mesures pour que vous et votre famille puissiez traverser en toute sécurité les frontières avec la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie », a indiqué le premier ministre. Le document affirme en outre délivrer « de toute urgence » les documents de voyage nécessaires aux citoyens et aux résidents permanents touchés par la guerre, ainsi qu’aux membres de leur famille immédiate.

Quant aux ressortissants ukrainiens qui voudraient immigrer au Canada, leurs demandes seront traitées en priorité, a annoncé M. Trudeau.

Le gouvernement a également mis sur pied une ligne téléphonique d’urgence afin de répondre aux questions sur l’immigration, provenant du Canada ou de l’étranger.

Le personnel diplomatique du Canada en Ukraine a été évacué de Lviv (où ils s’étaient réfugiés après avoir quitté Kiev) pour être relocalisés en Pologne. Quatorze diplomates demeuraient en poste dans le pays.

Justin Trudeau s’est entretenu avec ses collègues du G7 jeudi.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, avait quant à elle convoqué en matinée à son bureau l’ambassadeur russe à Ottawa, Oleg Stepanov, à qui elle aurait « passé un sermon ».

La cheffe de la diplomatie canadienne s’est en outre entretenue avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba, ainsi qu’avec la vice-première ministre ukrainienne Olga Stefanishyna pour lui promettre un « soutien indéfectible » et que le Canada continuerait « d’imposer des sanctions sévères à la Russie ».

La guerre lancée

La Russie a lancé une invasion de l’Ukraine aux petites heures du matin jeudi, heure locale, à coups de frappes aériennes et en déployant des troupes au sol dans plusieurs régions du pays. Des bombardements ont notamment retenti dans la capitale, Kiev, et des forces russes auraient pénétré les environs de la ville.

« L’opération spéciale » annoncée par le président Vladimir Poutine pour en « arriver à une démilitarisation et une dénazification de l’Ukraine » et répliquer à un « génocide » dans les territoires séparatistes prorusses s’est en réalité révélée une opération militaire à l’échelle de l’Ukraine tout entière. L’armée russe affirme avoir ciblé des installations militaires. Les autorités ukrainiennes ont quant à elle déploré que des dizaines de militaires auraient été tués, des dizaines blessés et qu’une dizaine de civils auraient également péri.

Le président Poutine a officiellement reconnu l’indépendance des régions séparatistes prorusses de Donetsk et Louhansk et établi des relations diplomatiques en début de semaine.

Le gouvernement canadien avait annoncé une première salve de sanctions économiques mardi, à la suite de la reconnaissance de l’indépendance des deux régions séparatistes prorusses par le président Poutine. Le Canada avait alors ciblé deux banques russes soutenues par l’État — en interdisant notamment toute transaction financière avec elles —, de même que les membres du Parlement russe qui ont voté pour cette reconnaissance de Donetsk et Louhansk. Le gouvernement avait également interdit aux citoyens canadiens toute transaction financière avec ces deux régions et de faire des achats de la dette souveraine russe.

Ottawa avait en outre annoncé l’envoi de 460 membres des Forces armées canadiennes en Lettonie, afin de soutenir l’Opération REASSURANCE de l’OTAN qui vise à contrer les visées de la Russie.