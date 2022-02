Justin Trudeau met fin aux mesures d’urgence

Le gouvernement Trudeau convient que la menace d’un nouveau blocage d’Ottawa, ou de postes frontaliers, ne nécessite plus de pouvoirs exceptionnels. La loi sur les mesures d’urgence est révoquée mercredi, avant même que le Sénat n’ait le temps de terminer ses débats sur son utilisation.

« Aujourd’hui, après avoir soigneusement examiné la situation, on constate qu’on n'est plus en situation d'urgence. C’est pourquoi le gouvernement mettra fin à la Loi sur les mesures d’urgence », a annoncé Justin Trudeau, lors d’un point de presse convoqué mercredi après-midi.

Dès que la gouverneure générale signera l’ordre, soit « dans les prochaines heures », la déclaration d’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence n’existera plus. « Même si l’urgence n’est plus là, la menace de barrages demeure, met en garde le premier ministre. [Mais] on juge maintenant que les lois en place sont suffisantes pour assurer la situation. »

Cela rend du coup caduques les débats en cours au Sénat sur le sujet, dernière institution qui avait le pouvoir de bloquer l’utilisation des mesures d’urgence. Les discours de sénateurs de différentes allégeances, entendus depuis mardi matin, semblaient indiquer que la Chambre haute allait facilement approuver les mesures lors d’un vote prévu d’ici à la fin de la semaine.

Les élus de la Chambre des communes ont pour leur part donné leur appui à la toute première invocation de cette loi, adoptée en 1988, lors d’un vote crucial lundi soir. Grâce à l’appui « avec réticences » du NPD, la motion du gouvernement Trudeau a été adoptée à 185 contre 151. Un comité parlementaire devait encore être mis sur pied pour surveiller l’utilisation des mesures d’urgence, en vigueur depuis une dizaine de jours.

À (re)voir : la conférence de presse de Justin Trudeau

La ministre des Finances et vice-première ministre, Chrystia Freeland, a précisé que les comptes bancaires encore gelés en vertu des pouvoirs spéciaux conférés aux autorités sont en processus d’être dégelés, puisque cette mesure visait seulement à convaincre les manifestants de lever le camp. Des comptes pourraient rester inaccessibles en vertu d’autres lois. Les personnes arrêtées durant la vaste opération policière devront toujours faire face à la justice.

Un comité doit toujours être créé pour examiner les justifications de l’invocation de cette loi, mais aussi les décisions de la police, le financement du convoi et la désinformation qui l’a motivé. Le gouvernement libéral compte le créer « en début de semaine prochaine », promet Justin Trudeau.

Urgence nationale remise en question

Le « convoi de la liberté » a été entièrement délogé de la capitale fédérale ce week-end, et les blocages de points de passage frontaliers avaient déjà pris fin à ce moment. Des élus des deux côtés de la Chambre ont évoqué cette raison pour s’opposer au maintien des mesures d’urgence cette semaine.

« Pour invoquer cette loi […] il faut que le risque de violence grave constitue une crise nationale. Et cet aspect-là, pour moi, est loin d’être clair », avait par exemple dit lundi le député libéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, avant de finalement voter avec son parti.

L’argument a été repris par des sénateurs, lors de leurs propres débats, mercredi.

« Même si la déclaration de l’urgence était légitime, et que les mesures satisfaisaient les critères [pour être invoquées], l’urgence n’existe plus », a déclaré d’entrée de jeu le sénateur conservateur Don Plett.

Son collègue du Groupe des sénateurs canadiens, le Québécois Jean-Guy Dagenais, a pour sa part indiqué que « [des] propos inappropriés sur une pancarte ou encore sur les réseaux sociaux ne peuvent être sans autre preuve la base d’une invocation de la loi sur les mesures d’urgence, sans quoi on vivrait en continuel état de mesures d’urgence. »

Or, des représentants des deux autres groupes de sénateurs, qui ensemble forment une claire majorité, ainsi que des sénateurs non affiliés, ont indiqué leur appui aux mesures d’exception invoquées par le gouvernement Trudeau.

Toujours en banlieue d’Ottawa

Le premier ministre, Justin Trudeau, ainsi que le chef du NPD, Jagmeet Singh, on tous les deux indiqué en début de semaine croire que l’urgence existe encore puisque des camionneurs délogés d’Ottawa se trouvaient toujours dans les parages, prêts à revenir.

« On sent encore que ces jours-ci, dans le moment présent, la situation est encore fragile, la situation d’urgence est encore présente », avait indiqué lundi M. Trudeau.

Selon les informations dont il disposait alors, des camions se trouvaient dans des villes de l’Est ontarien comme Arnprior et Embrun. La police aurait aussi mis en déroute un autre convoi en provenance de Fort McMurray, en Alberta.

« La Loi sur les mesures d’urgence est un outil qui continue d’être utilisé […] aussi de manière très effective pour prévenir de futurs blocages », avait ajouté son ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, avant le vote aux Communes.

La police d’Ottawa a confirmé que les mesures d’urgence lui ont permis notamment de réquisitionner des remorqueuses pour déloger des camions. Elles ont aussi permis aux autorités de geler au moins 206 comptes bancaires, a précisé une responsable du ministère des Finances lors d’un comité parlementaire mardi.

Manifestants encore motivés

Des manifestants encore en cavale depuis leur départ forcé d’Ottawa n’ont pas caché leur désir de revenir perturber la quiétude retrouvée de la capitale fédérale. Sur leurs réseaux sociaux depuis le début de la semaine, plusieurs d’entre eux ont évoqué un « repli stratégique » de leur mouvement.

« On est à ça de gagner […] ce n’est pas fini », a averti l’un d’eux en discussion sur Facebook Live avec un influenceur québécois du mouvement, Vincent Picard. Sans préciser l’endroit où il se trouve, il a évoqué l’existence d’un nouveau camp « bien établi » et bien ravitaillé. « On va se préparer une stratégie, et on va voir ce qui va arriver. »

Une poignée de sympathisants du « convoi de la liberté » qui s’étaient retranchés dans le dernier rassemblement d’Ottawa vidé par les policiers, dimanche, ont signé une « déclaration de la liberté du peuple canadien ». Sur ce document sans valeur juridique partagé sur les réseaux sociaux, on y précise l’intention « d’expropri [er] le pouvoir du gouvernement fédéral du Canada », tout en donnant « l’ordre » aux services policiers « de cesser la répression des manifestants pacifiques. »

Malgré les tentatives du Devoir, les auteurs du texte n’avaient pu être joints au moment où ces lignes étaient écrites.