L’opération policière à Ottawa mène à l’annulation des travaux parlementaires

Tout Ottawa se prépare à l’importante opération policière qui se met en branle ce vendredi pour démanteler l’occupation du centre-ville. La Chambre des communes a même annulé ses travaux pour la journée. Dans les rues, la présence policière se faisait quant à elle se fait de plus en plus imposante.

Les élus fédéraux devaient poursuivre pour une deuxième journée le débat sur le recours à la Loi sur les mesures de guerre. Or, en citant les « circonstances exceptionnelles » et l’opération policière prévue à Ottawa, le président de la Chambre Anthony Rota a annoncé vendredi matin que la séance de la journée serait annulée. Tous les partis reconnus à la Chambre — libéraux, conservateurs, bloquistes et néodémocrates — y ont consenti.

« Si vous n’êtes pas présent dans les lieux de la Chambre des communes, restez à l’écart du centre-ville jusqu’à nouvel ordre », a sommé M. Rota, dans une déclaration écrite vendredi matin.

« Le SPP [Service de protection parlementaire] vous indiquera quand il est sécuritaire de retourner au centre-ville. Si vous êtes déjà sur les lieux de la Chambre des communes, veuillez demeurer à l’intérieur de l’édifice et attendre les instructions des agents du SPP », a prévenu M. Rota, signe que les autorités s’attendent à ce que la situation devienne tendue au centre-ville, où les policiers ont bouclé le centre-ville afin de déloger les manifestants et les véhicules qui le paralysent depuis maintenant 22 jours.

Le leader du gouvernement en Chambre, Mark Holland, a quant à lui assuré sur Twitter que la Chambre « fera son travail, et les députés voteront en début de semaine prochaine sur la motion de la Loi sur les urgences ».

Les élus devaient débattre du premier recours à cette Loi, invoquée par le gouvernement de Justin Trudeau, tous les jours jusqu’à lundi. Le vote était prévu lundi soir. M. Holland a dit espérer que les travaux puissent reprendre samedi.

C’est la première fois que la Chambre des communes suspend ses travaux, depuis le début de l’occupation qui paralyse le centre-ville d’Ottawa.

Le Sénat devait quant à lui reprendre ses travaux ce vendredi pour entamer le processus d’étude du recours à la Loi sur les mesures d’urgence. La séance a aussi été suspendue.

La police s’organise

Depuis deux jours, les forces policières à Ottawa préparaient le terrain à une opération policière.

Un large périmètre a été bouclé autour du centre-ville jeudi. Les sorties d’autoroute menant au cœur de la ville ont été fermées. Une centaine de points de contrôle ont été érigés pour empêcher quiconque qui n’y habite ou n’y travaille pas d’y entrer.

Les forces policières déployées à Ottawa ont distribué des avertissements écrits aux manifestants, les prévenant que la manifestation est illégale et qu’ils risquent d’être arrêtés. Les agitateurs refusaient néanmoins de quitter.

Les forces de l’ordre sont beaucoup plus présentes, dans les rues du centre-ville, depuis jeudi. En soirée, elles ont procédé à l’arrestation de deux organisateurs du convoi de camionneurs. Tamara Lich a été accusée d’encourager autrui à commettre un méfait, a annoncé la police d’Ottawa vendredi. Chris Barber aurait été accusé, selon le Globe and Mail, d’encourager autrui à commettre un méfait, encourager autrui à désobéir à une ordonnance judiciaire, et encourager autrui à entraver le travail de la police.