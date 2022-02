La Chambre des communes ne siégera pas en raison de l'opération policière

À voir en vidéo

La Chambre des communes ne siégera pas vendredi pour débattre des mesures d'urgence que le gouvernement a mises en place pour faire face à la manifestation juste devant ses portes, qui entame sa quatrième semaine.Une note du président Anthony Rota indique que la séance de vendredi est annulée en raison d'une opération policière qui devrait avoir lieu sur la colline du Parlement et à d'autres endroits du centre-ville d'Ottawa.La note poursuit en disant que toute personne qui ne se trouve pas dans l'enceinte parlementaire doit rester à l'écart jusqu'à nouvel ordre.Il ajoute que toute personne déjà présente dans l'enceinte doit demeurer dans les bâtiments et attendre de nouvelles instructions de la sécurité parlementaire.Les députés devaient participer à un autre débat d'une journée sur les ordonnances d'urgence du gouvernement qui sont entrées en vigueur plus tôt cette semaine, mais qui doivent toujours être confirmées par la Chambre des communes et le Sénat.Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré que les partis espéraient que la Chambre pourrait rouvrir samedi pour poursuivre le débat.Le leader parlementaire du NPD, Peter Julian, a écrit sur Twitter que ses homologues des autres partis et lui ont accepté vers 4h30 vendredi d'annuler la séance qui devait commencer à 7 h.Il a ajouté que tous espéraient que les manifestants quitteraient les lieux pacifiquement dans les prochaines heures.