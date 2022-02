L’état d’urgence débattu jeudi aux Communes

Le long débat a été lancé jeudi matin à la Chambre des communes, à Ottawa, au sujet du décret qui applique depuis mardi soir la Loi sur les mesures d’urgence au Canada pour mettre fin aux blocages du « convoi de la liberté » anti-mesures sanitaires. Un vote crucial sera tenu à l’issue de ce débat, d’une durée inconnue.

« Les blocages sont illégaux, ils sont une menace pour notre économie, pour les chaînes d’approvisionnement [et] pour la sécurité publique », a répété le premier ministre Justin Trudeau dans son discours d’ouverture, peu après 10 h jeudi.

La cheffe de l’opposition par intérim, Candice Bergen, est entrée en Chambre pendant le discours du premier ministre. C’est un de ses collègues, le député albertain Dane Lloyd, qui a posé les premières questions de son parti. Il a demandé des preuves de liens entre le convoi et les groupes extrémistes. Les conservateurs se mettent à chahuter la réponse de Justin Trudeau.

« C’est un moment historique et extrêmement décevant », a plus tard déclaré Mme Bergen, qui votera contre la motion.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, tout comme celui du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, étaient présents en personne à la Chambre des communes. Devant l’édifice se trouvent encore de nombreux camions, voitures et manifestants qui bravent la pluie et les avertissements répétés des policiers.

« Comment le premier ministre peut-il prétendre depuis le début de son discours qu’il n’y a aucun autre moyen d’intervenir, et pourquoi n’exclut-il pas le Québec et les autres provinces qui ne veulent pas être assujetties ou recourir au pouvoir de cette loi ? » a scandé le bloquiste Yves-François Blanchet, qui a déjà annoncé son opposition à la motion.

« Quelle responsabilité est prêt à prendre le premier ministre pour l’inaction qui a rendu la Loi sur les mesures d’urgence nécessaire ? » a pour sa part demandé le néodémocrate Jagmeet Singh, dont le parti appuie l’invocation des mesures d’urgence.

Il a plus tard demandé à la cheffe conservatrice : « Regrettez-vous d’avoir endossé un mouvement qui propose de renverser notre démocratie ? » Celle-ci avait plus tôt indiqué que les manifestants sont « nos voisins » et rappelé aux élus la responsabilité de représenter tous leurs commettants.

Maintenant que sont levés les blocages aux points frontaliers avec les États-Unis de Coutts, en Alberta, d’Emerson, au Manitoba, et de Windsor, en Ontario, seule la Ville d’Ottawa est aux prises avec une manifestation de camionneurs en son centre, statique depuis près de trois semaines. Le député fédéral de l’endroit, le libéral Yasir Navqi, a pris la parole pour dire que « [sa] communauté est prise en otage, et cette manifestation n’est ni pacifique ni légale. »

Les débats pourraient se poursuivre pour une partie de la journée de jeudi, voire de la nuit, alors qu’à l’extérieur de l’enceinte parlementaire les policiers ont averti mercredi qu’une opération policière est attendue « dans les heures et les jours à venir ».

Plus de détails suivront.

Avec Marie Vastel