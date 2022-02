Un appui à Charest en l’ancien ministre Lawrence Cannon

Le camp favorable à une candidature de Jean Charest à la chefferie conservatrice se mobilise. L’ancien premier ministre québécois poursuit toujours sa réflexion, et sa décision, qui était imminente la semaine dernière, pourrait prendre encore quelque temps, selon les informations du Devoir. Mais en l’attendant, ses partisans vont chercher des appuis. Dans le lot : l’ancien ministre conservateur Lawrence Cannon.

« J’ai déjà déclaré que selon moi, Jean Charest était le meilleur politicien de ma génération », rappelle M. Cannon, joint par Le Devoir mercredi. Son avis n’a pas changé. « C’est un homme avec un grand jugement politique. Et il ferait un excellent chef dont les conservateurs ont grandement besoin », poursuit l’ancien ministre des Affaires étrangères et ex-lieutenant québécois de Stephen Harper.

Son ancien patron avait su « fédérer ces différentes pensées de nature conservatrice », estime M. Cannon, en citant le cas des conservateurs de la frange sociale du parti, des conservateurs fiscaux ou de ceux plus progressistes qui se préoccupent de l’environnement.

Or, un aspirant chef comme Pierre Poilievre — le seul à s’être lancé officiellement dans la course pour l’instant — représente peut-être la frange la plus à droite du Parti conservateur et « ne permettrait pas de fédérer ces différentes idées sur le conservatisme canadien », affirme M. Cannon. « Parce que le fil et la nature de son conservatisme s’allient davantage avec celui des républicains aux États-Unis, celui qui est peut-être un peu plus à droite et qui a une tendance plutôt populiste. Et c’est ce qui peut créer ce fossé par rapport à la pensée qui est partagée par un grand nombre de Québécois. »

En attente d’une décision

Plusieurs conservateurs du Québec souhaitent, comme M. Cannon, que Jean Charest porte les valeurs plus progressistes-conservatrices dans la course à la chefferie. La campagne ne se veut pas contre M. Poilievre nécessairement, mais surtout une quête d’un candidat pouvant représenter les valeurs plus progressistes-conservatrices d’une bonne part des conservateurs du Québec.

La majorité du caucus québécois est de cet avis. D’autres anciens lieutenants québécois du parti sous Stephen Harper, comme Denis Lebel et Christian Paradis, pourraient eux aussi appuyer M. Charest. Mais plusieurs conservateurs attendent de voir si l’ancien politicien ressautera réellement dans l’arène avant de se prononcer publiquement.

M. Charest avait entamé une sérieuse réflexion en amont de la dernière course à la chefferie, en 2020, pour finalement se désister après un mois.

Il multiplie ces jours-ci les appels. Plus d’une trentaine de députés du reste du Canada ont notamment demandé à lui parler, la majorité venant des centres urbains de l’Alberta, selon une source.

Ceux qui souhaitent qu’il se lance indiquaient la semaine dernière que sa décision pourrait être annoncée dès cette semaine. L’échéancier semble avoir bougé. Le verdict ne serait plus imminent et pourrait même attendre encore 15 jours, selon deux sources.

Le Parti conservateur annoncera dans les prochains jours les noms des membres du comité organisateur de la course, qui en établiront ensuite les règles.

Le député de la région d’Ottawa Pierre Poilievre s’est lancé le premier dans la course, le 5 février. Une stratégie visant à forcer un déclenchement rapide, selon certains, tandis qu’une joute plus longue donnerait le temps à des candidats progressistes-conservateurs venus de l’extérieur de recruter de nouveaux membres et de mettre sur pied une organisation.

Les sénateurs québécois Leo Housakos et Claude Carignan ont donné leur appui à M. Poilievre, comme plusieurs députés et l’ancien ministre John Baird.

De nombreux Québécois craignent cependant qu’il soit un peu plus à droite sur l’échiquier conservateur. M. Poilievre a notamment offert un appui indéfectible aux manifestants contre les restrictions sanitaires qui paralysent Ottawa (quoiqu’il se soit opposé récemment aux barrages frontaliers), et il réclame la levée immédiate de toutes les mesures sanitaires obligatoires au pays.

Le nom de l’ancien chef progressiste-conservateur Peter MacKay a aussi circulé, mais les rumeurs laissent maintenant croire qu’il ne sera pas de la course cette fois-ci. M. MacKay traîne une importante dette depuis la chefferie de 2020, à l’issue de laquelle il était arrivé deuxième, derrière Erin O’Toole.