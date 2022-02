L’exercice d’équilibre dont Trudeau ne voulait pas

Chaque mercredi, notre correspondante parlementaire à Ottawa Marie Vastel analyse un enjeu de la politique fédérale pour vous aider à mieux le comprendre.

Accusé par certains de ne rien faire depuis deux semaines, prévenu par d’autres que la menace posée par les convois de camionneurs était bien réelle, Justin Trudeau s’est résigné à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. L’inaction n’était plus possible. Le gouvernement se devait d’intervenir aux barrages frontaliers et au centre-ville d’Ottawa. Mais la solution proposée est loin de faire l’unanimité, notamment chez les provinces qui n’en veulent pas. Et le premier ministre se retrouve maintenant à défendre un premier recours à cette loi, dont il ne voulait pas lui non plus.

Justin Trudeau semblait hésitant, lundi soir, en annonçant que son gouvernement serait le premier à invoquer la Loi sur les mesures d’urgence. Il a passé la parole à ses ministres, pour qu’ils justifient la décision et en expliquent les détails. Il a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il voulait « être très clair » quant aux balises qui encadreront les pouvoirs prévus. Mais aussi que l’armée ne serait pas déployée et que la liberté d’expression et le droit de manifester pacifiquement ne seraient pas brimés.

Le premier ministre était réticent à aller de l’avant, dit-on dans son entourage. L’idée de brandir ainsi la massue contre des manifestants le rendait mal à l’aise. Celle qu’il devienne le second Trudeau à invoquer une telle loi exceptionnelle, après celle sur les mesures de guerre en 1970, ne lui a certainement pas échappé. Mais les autorités lui rapportaient au même moment que certains éléments extrémistes rendaient la sécurité trop instable sur les lieux de manifestation, qui se sont multipliés au pays.

La Gendarmerie royale du Canada annonçait lundi la saisie d’armes et d’une grande quantité de munitions ainsi que l’arrestation de 13 personnes qui auraient eu l’intention de s’en servir contre la police au barrage frontalier de Coutts, en Alberta. La veille, la police de Peterborough annonçait le vol d’un camion transportant 2000 armes.

Les libéraux répètent ne pas avoir eu d’autre choix que de prévoir des mesures spéciales pour démanteler l’occupation d’Ottawa — dont le chef de police vient de démissionner —, les barrages restants, et surtout, prévenir le coup si d’autres venaient s’ajouter.

Justin Trudeau se faisait en outre accuser depuis dix jours par l’opposition de « se cacher ». Un sondage Angus Reid rapportait que c’est le premier ministre fédéral que les Canadiens mettent le plus en cause, et non pas son homologue ontarien, Doug Ford, ou les corps policiers : 66 % des répondants croient qu’il a empiré la situation, contre 20 % qui estiment qu’il l’a améliorée.

« Mon intuition, c’est qu’il est trop tard pour qu’il renverse l’image qu’il a incrustée dans l’esprit de bien des Canadiens, qui est celle d’une indécision chronique », affirme le professeur à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa François Rocher.

Justification plus complexe

Si Doug Ford accepte volontiers l’aide d’Ottawa — qui lui permet de s’en laver les mains —, la quasi-totalité des provinces s’y opposent. Seuls l’Ontario, la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et l’un des trois territoires auraient accueilli favorablement la décision de Justin Trudeau, selon nos informations.

Les autres rétorquent, avec raison, qu’elles ont géré elles-mêmes les manifestations jusqu’à présent. Celle de Québec a été de courte durée, le poste frontalier de Coutts a été abandonné par les manifestants ébranlés après l’importante saisie d’armes, celui d’Emerson au Manitoba serait bientôt rouvert.

La ligne dure d’Ottawa arrive ainsi à un drôle de moment, plus compliqué à justifier.

Et elle prête le flanc aux critiques. Car les provinces peuvent en nier la pertinence et reprocher au fédéral de la leur imposer sans les avoir consultées avant de créer un précédent qui « aurait demandé plus de doigté ou de diplomatie », déplore-t-on à Québec. Une occasion manquée, renchérit le professeur Rocher.

La loi s’applique théoriquement partout, admettait M. Trudeau. Mais ses mesures ne seront appliquées « que là où elles sont réellement nécessaires », assurait-il du même souffle, visiblement conscient, là encore, de la perception que son geste pourrait laisser. Son gouvernement refuse cependant systématiquement depuis de préciser si elles le seront là où les gouvernements locaux n’en veulent pas.

Or, si tel est le cas, les relations entre le fédéral et les provinces s’en trouveront fragilisées. À Ottawa, on assure en être bien conscients et ne pas avoir l’intention de s’imposer ou de s’ingérer.

Le contraire pourrait créer « un conflit de légitimité », le fédéral donnant l’impression d’infantiliser les gouvernements provinciaux, selon le professeur Rocher. « Les relations se retrouveraient plus tendues à l’avenir, entre le gouvernement fédéral et certaines provinces qui s’y seraient opposées. Ce serait une perte de confiance, finalement. Et la confiance, c’est long à rétablir une fois qu’elle est rompue. »

La répression désormais promise par Ottawa survient en outre au moment où la plupart des provinces assouplissent radicalement leurs mesures sanitaires. Même le fédéral fait de même, en abandonnant les tests PCR à la frontière. Chacun insiste : ces allègements sont guidés par la Santé publique, et non pas par les milliers de citoyens qui ont rejoint le convoi à Ottawa au cours des trois dernières fins de semaine.

Justin Trudeau, qui rejette leurs doléances depuis le début, pourrait néanmoins se retrouver à leur donner de nouvelles munitions. Que ce soit en entamant le relâchement des mesures fédérales aux frontières. Ou en marquant l’histoire en leur serrant la vis, invoquant la Loi sur les mesures d’urgence, qu’il aurait préféré ne jamais avoir à défendre.