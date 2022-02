Charest intéressé par la chefferie conservatrice

L’ex-premier ministre du Québec Jean Charest réfléchit sérieusement à se porter candidat à la direction du Parti conservateur du Canada (PCC), a appris Le Devoir.

Sollicité depuis la démission du chef du PCC, Erin O’Toole, la semaine dernière, M. Charest évalue actuellement quelle suite donner à ces appels, a indiqué une source en contact avec lui. « S’il est intéressé ? Absolument, ça, c’est clair. S’il est en train d’évaluer ? Oui », nous a-t-on déclaré.

Un conservateur de longue date, proche de M. Charest, confirme également son intérêt et prédit qu’il se décidera d’ici une semaine. « Il sait bien qu’il reçoit des appels de partout et qu’il ne peut donc pas laisser cela en suspens », nous a-t-on confié.

Une troisième source a indiqué que M. Charest est « très sérieux » dans sa réflexion et qu’il a « beaucoup d’appuis ».

Avocat chez McCarthy Tétrault, récemment nommé administrateur du Canadien National, M. Charest doit décider s’il est prêt à faire le « sacrifice » que représente un retour dans l’arène politique.

Mercredi, à Ottawa, le député conservateur Alain Rayes avait déjà donné un premier signal. « [M. Charest] est en réflexion, de ce que j’en comprends. Et il va prendre sa décision. Et quand elle sera prise, je suis convaincu qu’il va vous contacter très rapidement », avait-il affirmé aux journalistes.

En début de semaine, M. Rayes avait déjà révélé qu’il avait sondé l’intérêt de M. Charest à être candidat. L’appui public du député de Richmond-Arthabaska en sa faveur change la donne, selon l’une de nos sources. « C’est fondamental. […] M. Charest se retrouve en position de force », nous dit-on.

Car le député, qui a cédé son poste de lieutenant québécois du parti pour retrouver la liberté d’appuyer un candidat, amènera avec lui une organisation électorale. La majorité des députés québécois seraient en outre du même avis que lui et aimeraient voir M. Charest sur les rangs.

Jusqu’ici, seul le député ontarien Pierre Poilievre a annoncé son intention d’être candidat à la succession de M. O’Toole.

Les règles de la course ne sont pas encore connues, ni le moment où le prochain chef sera choisi. Une de nos sources a mentionné que septembre, comme évoqué par plusieurs députés, serait une bonne option.

« Ça coïnciderait avec le retour en Chambre et offrirait une meilleure fenêtre médiatique, avance-t-on. Et ça donnerait plus de temps aux gens de l’externe comme Jean Charest d’avoir l’été pour faire campagne. »

Avantage progressiste

En 2020, M. Charest avait renoncé à se lancer dans la course à la direction qui a mené au choix de M. O’Toole.

Les règles adoptées pour la course étaient trop contraignantes pour un candidat de l’extérieur comme lui, avait-il expliqué dans une entrevue à Radio-Canada.

M. Charest avait également indiqué que le PCC avait beaucoup changé depuis qu’il en avait lui-même été chef, à la fin des années 1990, avant la fusion avec l’Alliance canadienne. Une bonne partie des conservateurs s’opposaient ainsi à l’avortement, au contrôle des armes à feu et à une tarification du carbone.

Selon les informations obtenues par Le Devoir, cette dernière lecture ne serait plus un facteur dans l’analyse. Le nouvel élément est qu’une candidature de M. Charest pourrait profiter de l’unité des forces progressistes au sein des conservateurs.

« La dernière fois, il y avait une division au sein des progressistes, nous a-t-on indiqué. Si M. Charest décidait d’y aller, il y aurait plus de chances qu’il n’y ait pas cette division au sein des progressistes. »

L’objectif serait de convaincre que M. Charest a la capacité d’occuper le centre de l’échiquier politique fédéral. « Il y a une fenêtre ouverte pour savoir qui peut battre Justin Trudeau, résume-t-on. C’est là que Jean Charest est très intéressant. »

Le combat n’est pas gagné d’avance, mais cela n’empêche pas M. Charest de soupeser ses chances comme candidat. « C’est sûr que ça ne serait pas facile, mais il a une force exceptionnelle de persuasion, et il reste qu’il comprend les deux solitudes », assure-t-on, soulignant néanmoins l’immensité de la tâche.

Mâchurer

Le sénateur Jean-Guy Dagenais, membre du PCC, est prêt à appuyer la candidature de M. Charest, comme il l’avait fait en 2020. Il espère que l’ex-premier ministre conservateur Stephen Harper verra d’un bon œil une candidature de M. Charest, contrairement à la dernière course, lorsqu’il s’était préparé à lui bloquer le passage en quittant le Fonds conservateur auquel il siégeait afin de se défaire de son obligation de neutralité dans la course.

« M. Harper, que j’apprécie énormément, va sûrement comprendre que si on ne donne pas la chance à M. Charest, avec M. Poilievre on n’avancera pas plus », a déclaré le sénateur.

Selon M. Dagenais, l’aile plus radicale de droite du PCC, associée à l’ancien Parti réformiste, ne représente pas les membres de la formation, plus progressistes. Avec M. Charest, le parti pourrait reconquérir le pouvoir grâce à des gains en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques.

« Si ça ne fonctionne pas cette fois-ci, le parti va se scinder en deux », prédit-il.

M. Dagenais, un ex-policier, juge que l’enquête policière Mâchurer de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), qu’il qualifie de « pétard mouillé », ne devrait pas être un obstacle pour M. Charest, qui en était toujours une des cibles en 2020, au moment où sa candidature était pressentie dans la course au PCC.

En novembre, l’UPAC a indiqué que l’enquête, qui porte sur le financement du Parti libéral du Québec, se poursuit, sans plus de précisions au sujet de M. Charest.

En 2017, les règles de la course à la direction du PCC excluaient tout candidat visé par une enquête criminelle. En 2020, les candidats devaient déclarer s’ils étaient visés par une enquête, mais la suite des choses était moins claire.

M. Dagenais, lui-même ex-policier, voudrait que le PCC soit plus souple quant aux enquêtes criminelles. « Quelqu’un qui est visé par une enquête policière peut être candidat, tant qu’il n’y a pas d’accusations, a-t-il dit. On peut tous faire l’objet d’une enquête policière. »

En 2020, la candidature pressentie de Jean Charest avait été accueillie froidement par certains dans les rangs conservateurs. Dans l’Ouest, certains lui reprochaient d’être un « outsider » qui s’était opposé aux oléoducs, lorsqu’il dirigeait le gouvernement québécois, et qui avait défendu le registre des armes d’épaule aboli à l’époque par le gouvernement conservateur de M. Harper.