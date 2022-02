Plusieurs conservateurs changent de ton face aux manifestants d'Ottawa

Au quatorzième jour de l’occupation du centre-ville d’Ottawa par le convoi de camionneurs, le Parti conservateur a changé son fusil d’épaule : la cheffe par intérim, Candice Bergen, a invité les agitateurs à quitter de leur plein gré. Ce changement de cap ne semblait toutefois pas endossé par tous ses députés.

Les conservateurs ont profité de leur journée d’opposition aux Communes jeudi pour forcer un débat sur les mesures sanitaires au pays. Mme Bergen a entamé son discours en réclamant la fin de l’occupation et des barrages qui se multiplient maintenant aux postes frontaliers de diverses provinces.

« À tous ceux qui prennent part aux manifestations, je crois que le temps est venu pour eux de démanteler les barricades, de cesser leurs gestes perturbateurs », a lancé la cheffe intérimaire des conservateurs, qui était descendue dans les rues d’Ottawa il y a deux semaines pour appuyer ces mêmes manifestants.

Depuis, au convoi de camionneurs qui paralyse le centre-ville de la capitale se sont ajoutés un autre qui bloque la frontière entre le Canada et les États-Unis à Coutts, en Alberta, un troisième qui fait de même à Emerson, au Manitoba, et un quatrième au Pont Ambassador qui relie Windsor et Detroit (la plus importante traverse commerciale entre les deux pays).

« L’économie qu’ils veulent voir rouverte est en train d’en souffrir », a fait valoir Mme Bergen au sujet des contestataires.

La cheffe leur a cependant promis de continuer de les écouter et de défendre leurs revendications. « Nous ne cesserons pas tant que les décrets n’auront pas été levés », a-t-elle affirmé à l’endroit des manifestants qui s’opposent aux décrets de vaccination et de port du masque obligatoire ainsi qu’à l’ensemble des mesures sanitaires.

Le Parti conservateur a sommé le gouvernement libéral de présenter d’ici le 28 février « un plan pour la levée de toutes les mesures obligatoires et restrictions fédérales ». La majorité des mesures en place sont du ressort des gouvernements provinciaux. Le fédéral gère les règles aux frontières (preuve vaccinale, tests de dépistage), la vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers (imposée aussi par les États-Unis) ainsi que la vaccination obligatoire de ses fonctionnaires et sous-traitants.

Invités à commenter la nouvelle position de leur parti, la majorité des élus conservateurs croisés à leur arrivée au Parlement ont décliné.

L’ancien chef Andrew Scheer — qui a lui aussi appuyé le convoi d’Ottawa et qui a salué ses participants d’un pouce en l’air pas plus tard que mercredi — n’a pas endossé le virage de sa cheffe. « Il est temps que les contraintes [sanitaires] prennent fin », a-t-il pour sa part tranché.

Le député Arnold Viersen a invité les convois à cesser de bloquer les passages frontaliers, mais pas celui d’Ottawa à quitter.

Trois élus, sur la douzaine croisés à l’entrée du Parlement, se sont dits d’accord avec l’appel de Mme Bergen.

Un virage tourné au ridicule

Le premier ministre Justin Trudeau s’est montré étonné de la position conservatrice. « Le Parti conservateur a passé les deux dernières semaines à endosser et encourager ces barrages partout au pays », a-t-il raillé. « J’espère que la cheffe de l’opposition conservera sa position actuelle et continuera de réclamer la fin de ces barrages. »

La bloquiste Kristina Michaud a dit soupçonner « un petit jeu politique au départ » de la part des conservateurs qui soutenaient des manifestants faisant partie de leur base électorale. « Mais maintenant on change notre fusil d’épaule parce qu’on voit que ça dégénère. »

Les échanges entre M. Trudeau et Mme Bergen, aux Communes, n’ont pas impressionné le chef bloquiste Yves-François Blanchet. « Son comportement et les réponses du gouvernement laissent croire que nous sommes en campagne électorale contre les conservateurs, a-t-il reproché au premier ministre. Ce n’est pas cela la nature de la crise. »

Mme Bergen réclame que le premier ministre rencontre les chefs des partis d’opposition pour trouver une sortie de crise. M. Blanchet a endossé cette demande jeudi.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a quant à lui appelé le premier ministre à « arrêter de débattre de juridiction et régler le problème ».