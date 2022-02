Le silence face aux klaxons des camions

L’occupation du centre-ville d’Ottawa perdure depuis maintenant 13 jours. En deux semaines, Justin Trudeau a tenu deux conférences de presse et prononcé un discours aux Communes lundi soir. Son homologue ontarien, Doug Ford, a publié deux gazouillis. Le choix de rester ainsi effacé est peut-être le moins risqué, politiquement, pour les deux hommes. Mais la nature a horreur du vide. Et ce silence s’est rapidement retrouvé comblé, pour M. Trudeau, par des critiques lancées tant par ses rivaux que par des membres de sa propre équipe.

Car les derniers jours ont donné lieu à une belle partie de patate chaude politique.

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, dont la police est complètement dépassée, a fait appel à toute l’aide possible : 1800 agents des forces de l’ordre, pourquoi pas l’armée éventuellement, ou encore un médiateur fédéral pour négocier avec les auteurs d’une occupation. La réplique du gouvernement ontarien a été on ne peut plus claire : la province a déjà fourni de l’aide à la Ville, qui a « les ressources et l’autorité nécessaires » pour gérer la situation. Du côté fédéral, la réponse est à peu près la même pour la province comme pour la Ville : toutes deux « ont les outils et la juridiction pour répondre à la crise ».

Pendant ce temps, plus de 400 camions demeurent stationnés dans les rues du centre-ville. D’autres convois bloquent la frontière canado-américaine à Coutts, en Alberta. Et même le pont Ambassador, le passage frontalier le plus achalandé reliant Windsor et Detroit, a été pris d’assaut.

La ligne d’attaque des partis d’opposition n’avait donc rien d’étonnant. Le premier ministre « se cache », il « ne fait rien » et il est « aux abonnés absents », ont-ils tour à tour raillé.

Justin Trudeau n’a pas été complètement muet. Mais lorsqu’il a pris la parole, c’était pour réitérer que les manifestants ne sont qu’une infime minorité, alors que la majorité a « fait la bonne chose » en se faisant vacciner.

Son propre député de Québec, Joël Lightbound, y a vu un style politique et un ton si clivant qu’il a senti le besoin de les dénoncer publiquement. De quoi fournir de nouvelles munitions aux partis d’opposition, qui s’en donnaient déjà à cœur joie contre un Justin Trudeau très discret. Il faut dire que la cheffe par intérim des conservateurs, Candice Bergen — dont la propre position ne fait pas l’unanimité au sein de son caucus — avouait dans un courriel à ses collègues vouloir justement faire de cette crise « le problème du premier ministre ». Justin Trudeau lui a facilité la tâche.

En coulisses, on répète qu’il ne revient pas au fédéral de régler l’impasse, mais à la Ville et à la province. La première est cependant dépassée et la seconde refuse de sévir (en suspendant les permis de camionneurs, par exemple) de peur d’aliéner une partie de sa base électorale à quatre mois d’une élection provinciale.

Le premier ministre ne s’est pas terré, se défend-on. Il a tenu des rencontres et des appels, depuis son dernier point de presse jeudi dernier. Et ses appels au calme ont été ignorés jusqu’à présent.

Pas de stratégie pleinement gagnante

« Conseil gratuit à tous les politiciens [sur] l’occupation d’Ottawa : personne n’en a rien à cirer de la juridiction. Prenez le téléphone, élaborez un plan ensemble, et réglez ce foutoir », raillait cependant l’ancien haut conseiller de M. Trudeau, Gerald Butts, sur Twitter cette semaine.

Les politologues donnent malgré tout raison au premier ministre. La réponse à la crise est pour lui un couteau à double tranchant.

M. Trudeau ne peut pas annoncer grand-chose de concret qui soit du ressort du fédéral ; il s’est d’ailleurs fait reprocher en point de presse la semaine dernière de n’avoir rien eu à proposer; et toute sortie de sa part ravive les tensions, puisqu’il est lui-même extrêmement polarisant pour ceux qui l’invectivent dans les rues depuis deux semaines.

Le premier ministre courrait en outre le risque, s’il commentait davantage le dossier, d’être associé à ce mécontentement ainsi qu’à la gestion ratée de l’occupation. « Il n’y a pas de stratégie entièrement gagnante », observe Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa. « Effectivement, on lui reproche son silence. Mais entre être silencieux et être très visible, il vaut probablement mieux être silencieux. »

La majorité des citoyens se préoccupent toutefois probablement peu, comme Gerald Butts, du partage des pouvoirs constitutionnels. « L’inaction a peut-être un prix plus grand que celui du silence », convient Stéphanie Chouinard, professeure agrégée de science politique au Collège militaire royal du Canada.

Plus de 60 % des Canadiens s’opposent comme Justin Trudeau au convoi d’Ottawa, révélait un sondage Léger mené avec l’Association d’études canadiennes.

Mais 44 % des répondants disaient aussi comprendre les préoccupations de ces manifestants. Et la même proportion reprochait, comme Joël Lightbound, aux divers ordres de gouvernement d’être en partie responsables de ce convoi en raison de leur attitude condescendante à l’endroit de Canadiens qui contestent les mesures sanitaires ou la vaccination.

Le premier ministre ontarien n’est d’ailleurs pas exempt de reproches, lui qui s’est fait encore plus absent que Justin Trudeau. À peine a-t-il déploré « l’occupation » d’Ottawa vendredi dernier, en marge du Conseil de la fédération. Sur Twitter, Doug Ford a insisté sur le fait qu’il a fourni à la Ville — qui n’élit des progressistes-conservateurs qu’en banlieue éloignée — « tout ce qu’ils ont demandé ».

« Il s’en tire beaucoup trop facilement si on considère les responsabilités du gouvernement provincial dans des situations comme celle-ci », commente Stéphanie Chouinard.

Le gouvernement Trudeau, quant à lui, semble essayer de corriger le tir. Des ministres ont été dépêchés pour faire le point, lundi et mardi, et assurer qu’ils cherchent avec leurs vis-à-vis une sortie de crise.

Cette issue commence toutefois à presser. Car les convois se multiplient au pays, inspirent des manifestations semblables à l’étranger, et suscitent un débat qui fait plus d’un mécontent au gouvernement. De l’aveu de Joël Lightbound — et de libéraux en coulisses —, « plusieurs » partagent son malaise. Leur chef ne peut qu’espérer qu’ils se gardent quant à eux de l’étaler sur la place publique pendant que lui préfère s’effacer.