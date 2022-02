Joël Lightbound demande un plan à son gouvernement pour vivre avec la COVID-19

Le député libéral fédéral de la région de Québec, Joël Lightbound, a fait une sortie en règle contre la gestion de la COVID-19 par son propre gouvernement, et demande notamment un plan pour mettre un terme aux mesures sanitaires et de « mettre fin à la division » entre vaccinés et non-vaccinés.

« Définitivement, il y a plusieurs collègues qui éprouvent un certain malaise avec le style de politique qu’on fait sur la pandémie », a déclaré le député fédéral de Louis-Hébert mardi, dans un point de presse à Ottawa qu’il a convoqué le matin même.

Joël Lightbound propose d’apprendre à « vivre avec le virus », et au passage de rompre radicalement avec l’approche mise de l’avant par le gouvernement libéral dont il fait partie. Il souhaite que soit publiée une feuille de route « quantifiable » pour la levée des mesures sanitaires, que soient renégociés d’urgence les transferts en santé aux provinces et que cesse la « division de la population » selon le statut vaccinal.

Même s’il a été élu cet automne sous la bannière libérale avec la promesse explicite d’imposer la vaccination à la COVID-19 aux fonctionnaires et aux voyageurs internationaux, M. Lightbound soutient que ces mesures « doivent être réévaluées » à la lumière des avis scientifiques et des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Il critique d’ailleurs la stratégie libérale d’avoir « politisé » la pandémie durant la campagne.

Le politicien affirme qu’il n’a pas pu faire la lumière sur les coûts et les bénéfices de la vaccination obligatoire des camionneurs qui traversent la frontière, malgré des recherches de plusieurs semaines. Il avance que cela engendre d’importants coûts refilés aux consommateurs, et donc une augmentation de l’inflation. Ce thème a été martelé ces dernières semaines par l’opposition conservatrice, notamment.

Le député de la région de Québec ne considère pas rejoindre un autre parti puisqu’il a « trop de respect pour ses électeurs » pour agir de la sorte. Il se dit encore à l’aise auprès du Parti libéral du Canada, prêt à « accepter les conséquences » de sa sortie, mais par ailleurs optimiste que son gouvernement peut encore modifier son approche.

Est-ce qu’il y a un problème avec le leadership du premier ministre, Justin Trudeau ? Après un moment de silence, Joël Lightbound a rappelé que Justin Trudeau l’avait convaincu de se lancer en politique, et dit avoir « confiance que M. Trudeau peut reconnecter avec le style de politique plus rassembleur qu’il est capable d’incarner. »