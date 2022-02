Le fédéral annonce une table trilatérale face aux manifestants toujours à Ottawa

Le gouvernement Trudeau défend son intervention face à la manifestation contre les mesures sanitaires qui perdure à Ottawa depuis une dizaine de jours et indique qu’il lancera une table de concertation trilatérale.

C’est ce que fait savoir, lundi après-midi, le ministre de la Protection civile, Bill Blair.

Il a soutenu que le fédéral avait, pour ce faire, communiqué avec le bureau du Solliciteur général de l’Ontario ainsi qu’avec les instances municipales, à Ottawa.

Cette décision survient au lendemain de la déclaration de l’état d’urgence dans la capitale fédérale.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, entouré de collègues tels que le ministre des Transports, Omar Alghabra, a martelé que le fédéral souhaitait mettre fin à la mobilisation.

Singh demande un débat d’urgence

De son côté, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, demande la tenue d’un débat d’urgence aux Communes face à la mobilisation qui se poursuit.

« Les citoyens, les gens, les familles sont dans un état de peur. Ils ne peuvent pas sortir de la maison », a-t-il déclaré, en avant-midi, lors d’un point de presse virtuel.

Selon lui, le mouvement est loin de constituer une manifestation normale. Il estime que les protestataires menacent et harcèlent la population.

Il souhaite, entre autres, que cesse toute « interférence étrangère », comme du financement en provenance des États-Unis, dans le mouvement encore bien présent à Ottawa.

« On doit arrêter ça tout de suite. Les organisateurs de ce convoi […] veulent vraiment remplacer le gouvernement qui a été élu de manière démocratique. Ils veulent remplacer ça par un comité de gens non élus », a-t-il affirmé.

« Nous avons besoin de voir du leadership », a ajouté M. Singh en anglais au sujet de ses attentes envers le gouvernement Trudeau, mais aussi de l’ensemble des élus fédéraux.

Dans une lettre envoyée au président de la Chambre des communes, le chef néodémocrate indique qu’il fera la demande, au cours de la journée, pour qu’ait lieu un débat d’urgence sur la situation, dans le but de dénouer l’impasse.

« Depuis plus d’une semaine, les habitants d’Ottawa sont assiégés, et une manifestation similaire à Coutts, en Alberta, a bloqué la frontière et empêché des biens importants d’atteindre les personnes qui en ont besoin », mentionne-t-il en notant que d’autres convois se sont organisés.

« Non seulement ces convois ont touché les gens chez eux, mais ils ont également donné lieu à la promotion de symboles de haine, au vandalisme de monuments commémoratifs sacrés, au harcèlement de citoyens locaux et à l’intimidation de travailleurs de la santé. La situation a atteint un point de crise », poursuit-il.

Avec le débat d’urgence réclamé, le NPD souligne avoir pour objectif que l’ensemble des députés aux Communes s’affairent à trouver des solutions pour mettre fin à l’impasse au centre-ville d’Ottawa.

La formation politique dit aussi vouloir s’attaquer aux enjeux qui plombent le système de santé, comme « l’épuisement professionnel », ainsi que proposer un plan de sortie de crise de la pandémie de COVID-19.