Alain Rayes quitte ses fonctions de lieutenant politique du Québec

Le député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a annoncé dimanche qu’il quittait ses fonctions de lieutenant politique du Québec afin de participer activement à la prochaine course à la direction du Parti conservateur.

Il a aussi indiqué qu’il ne serait plus membre du cabinet fantôme de la formation.

Nommé par le précédent chef Erin O’Toole en novembre, M. Rayes a reconnu sur sa page Facebook que la « semaine avait été mouvementée » pour lui.

Neutre lors de la course précédente, le député compte appuyer un candidat au cours de la prochaine campagne. « Mon vœu le plus cher est que le Parti conservateur se dote d’un chef représentant les idéaux et les valeurs progressistes, de centre-droit économique et qu’il soit en mesure d’unir l’ensemble de nos membres autour d’un objectif commun : déloger le gouvernement libéral de Justin Trudeau. »

L’annonce de M. Rayes survient moins de 24 heures après que le député Pierre Poilièvre eut indiqué son intention de briguer les suffrages pour succéder à M. O’Toole.

La cheffe intérimaire du parti, Candice Bergen, a aussitôt annoncé la nomination du député de Mégantic-L’Érable, Luc Berthold, à titre de lieutenant politique du Québec.

Le nouveau titulaire de ce poste monte en grade puisqu’il devient aussi chef adjoint de l’opposition.

« J’entends remplir mon nouveau mandat avec toute l’énergie qu’on me connaît, afin de présenter aux Québécois et aux Canadiens une opposition forte et unie face à un gouvernement libéral qui est de plus en plus déconnecté des citoyens », a-t-il commenté sur Twitter, dimanche.

M. Berthold demeure le porte-parole du parti en matière de santé.

« Je me réjouis que Luc ait accepté de servir en tant que chef adjoint à mes côtés, a déclaré Mme Bergen, par communiqué. Luc est une personne respectée au sein du caucus et il sera une voix forte et de principes pour le Québec et pour notre pays. Sa grande expérience et son sens politique seront des atouts pour notre équipe, et j’ai très hâte qu’on se mette au travail. »