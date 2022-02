Les premiers ministres provinciaux reviennent à la charge sur les transferts en santé

Les premiers ministres provinciaux et territoriaux martèlent, une fois de plus, leur demande de hausse des transferts en santé pour faire passer la contribution du fédéral de 22 % à 35 %.

« Les services de santé publics sont précieux pour nous tous, mais ils doivent être alimentés, et il y a un besoin d’influx d’argent de la part d’Ottawa, non pas en tant qu’argent qui appartient à Ottawa, mais en tant qu’argent des Canadiens », a déclaré le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui préside le Conseil de la fédération, au terme d’une rencontre virtuelle avec ses vis-à-vis vendredi.

« Nous avons besoin d’une hausse significative à long terme du financement pour affronter les défis afin de sortir de cette pandémie et pour assurer les services auxquels les gens s’attendent et qu’ils méritent », a-t-il ajouté.

Son homologue québécois, François Legault, a souligné que la hausse demandée depuis plus de deux ans représente une augmentation de 28 milliards $ dans la première année.

Il a soutenu que le vieillissement de la population fait en sorte que les dépenses en santé augmentent plus rapidement que d’autres coûts absorbés par les provinces et que le fédéral doit en faire plus.

« C’est absolument nécessaire [et] c’est une priorité partout au Canada », a-t-il insisté.

« On demande que ces transferts soient faits sans condition parce que ce sont les provinces et les territoires qui savent le mieux où il faut investir, quelles seront les priorités », a réitéré M. Legault.

Pour le Québec, la hausse demandée représenterait 6 milliards $ de plus annuellement.

Le gouvernement fédéral a soutenu, à maintes reprises, qu’il voulait discuter des transferts en santé, mais seulement une fois que la pandémie sera terminée.

Le premier ministre Horgan et ses homologues ont plutôt plaidé qu’une rencontre sur ce sujet doit se tenir urgemment.

Aux Communes, durant la période de questions de vendredi, c’est Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de la Santé, qui a offert une réponse aux questions sur le sujet.

« Nous avons fourni 63,6 milliards $ en soutien pour la réponse du Canada en matière de santé », a-t-il dit en faisant référence aux sommes allouées dans la foulée de la pandémie de COVID-19, comme pour des vaccins et de l’équipement de protection individuelle.

En campagne électorale, les libéraux de Justin Trudeau se sont engagés à verser l’équivalent de 25 milliards $ sur cinq ans en santé, mais pour des fonds ciblés tels qu’en santé mentale.