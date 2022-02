Ottawa n’a ni l’autorité ni le désir de satisfaire aux demandes des manifestants

Le gouvernement fédéral ne veut pas, et ne peut pas, mettre fin à toutes les restrictions gouvernementales en lien avec la COVID-19, comme ce qu’exige le « convoi de la liberté » pour mettre fin à leur occupation de la capitale canadienne, ont expliqué les autorités de Santé publique.

« On sait ce qu’il faut faire avec toutes les mesures de santé publique, avec les mesures de protection individuelles, c’est bien prouvé », a expliqué vendredi l’administrateur en chef adjoint à l’Agence de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo.

Selon lui, il s’agit d’une très mauvaise idée de mettre fin à toutes les mesures sanitaires d’un seul coup, puisqu’il s’agit d’un « équilibre » délicat à respecter entre le désir de retour à la normalité et les restrictions encore nécessaires.

« C’est sûr que tout le monde est tanné, moi aussi, avec ce qui se passe avec la COVID-19 et tout le monde veut des assouplissements des mesures de santé publique, mais si on assouplit les mesures de santé publique trop rapidement, il y a toujours un risque de voir par la suite une recrudescence des conséquences graves des hospitalisations et des morts. »

L’opposition aux confinements serait d’ailleurs incompatible avec l’opposition au vaccin, de l’avis du ministre de la Santé Jean-Yves Duclos. « La seule façon d’éviter le confinement, s’assurer qu’on retourne à une vie normale, c’est d’être pour la vaccination », a-t-il affirmé en conférence de presse. Il a ajouté que plus de 400 000 morts auraient été déplorés au Canada avant l’automne sans le vaccin et les mesures sanitaires.

« Ce qu’on voit comme mesures de confinement, le couvre-feu au Québec, ou les fermetures, cela aurait été de la petite bière par rapport à ce qu’on aurait eu besoin de faire en l’absence de cette chance que nous avons eue de pouvoir vacciner autant de Canadiens. »

Fin de toutes les mesures

Les organisateurs du convoi de camionneurs qui bloque plusieurs artères du centre-ville d’Ottawa depuis vendredi ont pourtant exigé la fin de toutes les obligations qui leur sont imposées en vertu de la crise sanitaire de la COVID-19, comme la vaccination obligatoire. Le gouvernement libéral n’a indiqué aucune intention de négocier avec eux, mais a écarté l’idée d’envoyer l’armée pour les déloger.

Les revendications des camionneurs en colère ont trouvé de nouveau écho à la Chambre des communes, vendredi, lors de la toute dernière période de questions de la semaine.

Le député conservateur québécois Luc Berthold a déclaré qu’il « est temps de mettre fin aux restrictions » qui sont à l’origine de la manifestation. Il a aussi dit dans la même phrase qu’il était temps de mettre fin à la manifestation elle-même.

Son collègue, Pierre Paul-Hus, a utilisé un autre langage pour parler des manifestants qui campent devant son lieu de travail. « Je demande que l’on dégage les rues et que l’on cesse cette occupation contrôlée par des radicaux et des groupes anarchistes », a-t-il émis sur Twitter.

Lundi, la députée conservatrice Candice Bergen, devenue au cours de la semaine la cheffe par intérim du parti, avait plutôt qualifié les participants du « convoi de la liberté » de « Canadiens passionnés, patriotes et pacifiques », malgré la présence bien documentée de groupes aux revendications inusitées ou extrémistes. La méfiance vis-à-vis de la vaccination est omniprésente au sein des messages affichés par les participants au convoi.

Vaccination après la COVID

Les scientifiques du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), ont pourtant réitéré vendredi l’importance de la vaccination contre la COVID-19 et de la dose de rappel, même après une infection au coronavirus. Le CCNI recommande le rappel vaccinal trois mois après l’apparition des premiers symptômes, à condition qu’il se soit écoulé au moins six mois depuis la prise de la dernière dose. Aux personnes non-vaccinées, il est recommandé de recevoir un premier vaccin deux mois après l’infection.

« Bien que l’infection à elle seule puisse fournir une certaine protection, la vaccination après l’infection renforce la réponse immunitaire et fournit une protection plus robuste et plus durable contre la COVID-19 », peut-on lire dans le rapport du CCNI.

Selon la Santé publique fédérale, il est encore trop tôt pour savoir si elle demandera à la population de recevoir davantage de doses de rappel, et si tel est le cas, à quelle fréquence et pour quelle durée.

« On ne sait pas, c’est quelque chose à suivre. On continue de suivre la situation dans les autres pays. On sait que les vaccins sont sûrs et efficaces, mais on sait qu’il y a une diminution de la protection [avec le temps] », a indiqué le Dr Njoo.

Il souligne qu’une fin de pandémie passe aussi par la vaccination d’un point de vue mondial. D’autres variants du virus pourraient par exemple émerger dans les pays les moins vaccinés. Environ 40 % de la population canadienne a reçu sa dose de rappel à ce jour.