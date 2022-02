Avec Candice Bergen, un changement de ton au Parti conservateur

La toute nouvelle cheffe intérimaire du Parti conservateur du Canada, Candice Bergen, a voulu présenter un visage plus conciliant au lendemain de son élection. Mais son appui public au convoi de camionneurs qui occupe le centre-ville d’Ottawa et celui de membres de son caucus ont rapidement rattrapé les conservateurs.

Le ton était calme, les propos posés, pour la première période de questions de la cheffe Bergen. La successeure par intérim d’Erin O’Toole — lequel a été destitué par son caucus mercredi — a reproché au premier ministre Justin Trudeau de ne pas avoir de plan de sortie de crise pour convaincre les manifestants de quitter Ottawa. « Nous parlons d’une impasse sur la colline du Parlement. Nous devons avoir des solutions. Il faut qu’il y ait une main tendue : où est-elle ? » a répété Candice Bergen sans jamais hausser le ton.

En début de semaine, toutefois, le discours était tout autre. Mme Bergen a publié sur Twitter des clichés la mettant en scène aux côtés de camionneurs et de manifestants de sa province. « Ils méritent d’être entendus et ils méritent d’être respectés », écrivait la députée manitobaine.

Plusieurs conservateurs ont eux aussi appuyé le convoi, et ce, malgré quelques drapeaux aux croix gammées et une occupation qui s’étire. Certains élus estiment que les manifestants ont livré leur message et qu’ils devraient maintenant partir, mais ils ne s’offusquent pas que Mme Bergen leur ait offert un soutien si enthousiaste.

À l’exception du Québécois Joël Godin. Le député accepte que Mme Bergen se soit jusqu’ici exprimée personnellement, lorsqu’elle était cheffe adjointe. « Elle est maintenant cheffe par intérim. J’espère qu’elle se dotera d’une certaine réserve », a-t-il dit en entrevue. Car le parti n’a pas pris la position « d’encourager la désobéissance civile », a-t-il noté.

Le ton de Mme Bergen contrastait mercredi avec ses propos tenus aux Communes lundi. Elle avait alors appelé le premier ministre à rencontrer les manifestants, affirmé que tous condamnent « les gestes de haine et de destruction commis dans toute manifestation » et cité comme exemples « le déboulonnement de la statue de sir John A. [Macdonald] » ou encore « des drapeaux du Hezbollah ou des drapeaux nazis ».

Le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, a qualifié cette comparaison de « ridicule » et de « complètement obscène ».

La nouvelle cheffe intérimaire se serait opposée lundi à ce que le Parti conservateur invite les manifestants à plier bagage, selon un courriel adressé à ses collègues et dont le Globe and Mail a obtenu copie. Cette possibilité aurait de nouveau été discutée jeudi, mais aucune décision n’aurait été prise, selon les informations du Devoir.

Mme Bergen n’est pas la seule à s’être attiré les critiques. Trois élus conservateurs et l’unique sénatrice du parti en Saskatchewan se sont aussi fait prendre en photo avec un camionneur près du parlement mercredi soir. Le maire d’Ottawa, Jim Watson, les a aussitôt accusés sur Twitter de « faire l’éloge de cette activité illégale » qui soumet les résidents du centre-ville au harcèlement de manifestants et au bruit de klaxons incessant depuis maintenant une semaine.

L’une des députés, Rosemarie Falk, a rétorqué qu’elle « rejette la thèse que des élus ne doivent pas rencontrer, par exemple, des Saskatchewanais qui ont traversé le pays pour être ici afin de porter leur message qu’ils veulent pouvoir travailler ».