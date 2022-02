Le règne d’Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur n’aura duré que moins d’un an et demi. Le chef a perdu le vote de confiance qu’ont tenu ses députés, en caucus, mercredi midi.

C’est la première fois qu’un caucus d’élus se prévaut d’une nouvelle loi, adoptée en 2015, qui offre le pouvoir aux députés de partis de trancher le sort de leur chef. Pour demeurer en poste, le leader doit compter sur l’appui d’au moins 50 % de ses députés.

La pression pour déloger M. O’Toole ne cessait d’augmenter à l’interne. Le tiers de ses députés a signé une lettre réclamant que le caucus se prévale de cette loi et tienne un vote de confiance à l’endroit du chef.

Vingt-et-un anciens élus ont en outre rédigé leur propre lettre, cette semaine, réclamant eux aussi son départ.

Erin O’Toole a tenté tant bien que mal de s’accrocher. Mais les appels placés par le chef ainsi que des membres de son entourage, dans l’espoir de récolter suffisamment d’appuis pour survivre au vote de confiance, se sont avérés décevants. Même des alliés de longue date l’avaient abandonné.

Une insatisfaction grandissante

Élu chef des conservateurs au mois d’août 2020, à l’ombre de la pandémie, M. O’Toole s’est rapidement attiré les critiques. Après avoir fait campagne à la chefferie en se présentant comme un « vrai bleu », plus conservateur que son rival et ancien chef progressiste-conservateur Peter MacKay, Erin O’Toole s’est rapidement réorienté plus près de ces valeurs progressiste-conservatrices qu’il avait passé des semaines à désavouer.

Son plan environnemental, dévoilé au printemps 2021 en prévision de la campagne électorale, a causé la surprise — et l’indignation de certains conservateurs — en proposant de conserver une forme de tarification du carbone alors que les conservateurs venaient de passer des années à dénoncer et promettre d’abolir la taxe carbone libérale.

Les positions du chef lui ont aussi causé des ennuis pendant la dernière élection : sa promesse d’abolir l’interdiction des armes d’assaut, pour ensuite la renier et s’engager à conserver la mesure libérale ; celle de protéger le droit de conscience des travailleurs de la santé qui s’objecteraient à l’aide médicale à mourir, qu’il a finalement aussi reniée pour promettre que ces médecins seraient néanmoins obligés de référer leurs patients.

Erin O’Toole s’est en outre fait reprocher d’avoir offert l’appui unanime du caucus conservateur au projet de loi libéral interdisant les thérapies de conversation, qui a ainsi été adopté sans débat avant Noël.

Tout le débat entourant le convoi de camionneurs à Ottawa a enfin été la goutte qui a fait déborder le vase. Le chef avait d’abord refusé d’appuyer le mouvement. Quelques jours plus tard, il a promis de les rencontrer et a endossé leur cause de façon plus déterminée.

Une poignée d’associations de circonscriptions avaient réclamé que le parti devance à ce printemps le vote de confiance, qui était initialement prévu pour les membres lors du prochain congrès à Québec l’an prochain. La sénatrice de la Saskatchewan, Denise Batters, avait fait de même en lançant une pétition en ce sens cet automne qui a depuis récolté plus de 8700 signatures.