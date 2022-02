La sourde oreille de Trudeau

Chaque mercredi, notre correspondante parlementaire à Ottawa Marie Vastel analyse un enjeu de la politique fédérale pour vous aider à mieux le comprendre.

La croisade du convoi de camionneurs a causé bien des maux de tête à Erin O’Toole, qui s’apprête visiblement à perdre son poste à la tête du Parti conservateur. Mais la réponse libérale à ces manifestants qui s’opposent coûte que coûte aux règles sanitaires n’est pas sans risque pour Justin Trudeau non plus. Au sein même de son équipe, certains s’inquiètent qu’il semble ignorer la lassitude bien réelle d’une grande part de la population, qui en a assez des confinements sans pour autant faire partie des complotistes dénoncés par le premier ministre.

Chacun a choisi son camp, au lendemain des débordements constatés au centre-ville d’Ottawa. Erin O’Toole a défendu le droit de manifester et condamné « une petite minorité d’extrémistes ». « Mais ça ne m’empêche pas d’écouter les Canadiens qui ont peur, qui s’inquiètent, qui sont préoccupés », a-t-il précisé. Sauf que pour les troupes du chef conservateur, qui refusait une semaine plus tôt d’appuyer le convoi de camionneurs, ce nouveau changement de cap était de trop.

M. O’Toole fera donc face à un vote de confiance, lors de la rencontre de son caucus mercredi. Et tout indique qu’il ne s’en sortira pas indemne, à en croire des sources à l’interne. Il risque d’être délogé par une majorité de ses députés ou de démissionner pour éviter l’humiliation. « Il parle des deux côtés de la bouche dans ses déclarations publiques. Et la manifestation n’était que le dernier exemple en liste », observe le politologue Emmett Macfarlane, de l’Université de Waterloo.

Justin Trudeau, à l’opposé, a vivement dénoncé les manifestants du convoi de camionneurs, martelant que son gouvernement ne céderait pas et ne se laisserait « pas intimider ». Le premier ministre a choisi, lundi, de s’adresser « aux millions de Canadiens qui font des choix responsables ».

Le professeur Macfarlane n’y voit pas grand risque politique dans son cas. « La majorité des Canadiens qui en ont assez de la pandémie sont fâchés contre ceux-là mêmes que M. Trudeau a critiqués. Alors je ne suis pas convaincu que de dénoncer le problème pour ce qu’il est sème la division ou soit dangereux. »

Vaccinés et « tannés »

Mais des députés libéraux, eux, entendent haut et fort l’exaspération populaire sur le terrain et aimeraient voir leur chef en prendre acte et tendre la main aux citoyens exaspérés, qu’ils soient ou non vaccinés (comme l’a fait François Legault mardi, en invoquant ce motif pour abandonner l’idée de taxer les non-vaccinés).

Un sondage de l’Institut Angus Reid révélait lundi que 54 % des Canadiens estiment qu’il est temps d’assouplir les mesures sanitaires et de laisser la population gérer le risque individuel en apprenant à vivre avec le virus.

Le comportement des manifestants à Ottawa est inacceptable, aux yeux de tous. Mais certains libéraux notent qu’il ne faut pas pour autant écarter toute discussion avec le reste des citoyens mécontents.

« Il y a des gens qui sont tannés, qui sont pour la vaccination, mais qui estiment qu’après deux ans de pandémie, les mesures encore en place sont trop sévères. Et, avec ceux-là, il faut avoir un dialogue et pas un dialogue de sourds », fait valoir un député, qui préfère s’exprimer de façon anonyme pour ne pas subir de représailles.

Une autre élue rétorque que le premier ministre a souvent affirmé comprendre et partager la fatigue populaire. Mais face aux gestes de certains manifestants à Ottawa, M. Trudeau ne peut simplement pas « démontrer la moindre ouverture ».

D’autres libéraux s’inquiètent cependant eux aussi du ton adopté par leur chef dans ce dossier. Certains ministres, comme Jean-Yves Duclos et Mark Holland, ont d’ailleurs fait preuve de plus de retenue.

Des commentateurs politiques ont vu dans le discours de Justin Trudeau un parallèle avec les gens « pitoyables » dénoncés par Hillary Clinton en 2016.

« Ce genre de généralisation est dangereux », observe le professeur de science politique à l’Université de Floride centrale John Hanley. « Lorsque des individus qui ne font pas nécessairement partie de ce groupe le voient dénigré, ou qu’ils ont l’impression qu’on les y associe pour leur manquer de respect, cela risque d’exacerber les choses d’un point de vue politique. »

Le professeur Hanley conseille aux politiciens canadiens de prendre soin de « présenter ce groupe de façon à s’assurer qu’il est clair qu’on n’y englobe pas tout le monde, sans généraliser à outrance ».

Aux États-Unis, la polarisation de la société qui a pris naissance il y a quelques années ne s’est pas estompée. « Ces gens-là ne disparaissent pas », rappelle l’experte en matière de sécurité nationale et professeure à l’Université Carleton Stephanie Carvin. « Si ces personnes ne se reconnaissent pas dans le système politique, elles cherchent d’autres options. »

Ceux qui adhèrent au convoi de camionneurs, organisé notamment par des personnes associées à l’extrême droite, ont maintenant une cause qui les galvanise et sont enthousiasmés d’avoir réussi à organiser un événement d’une telle envergure et à amasser plus de huit millions de dollars. « À court et moyen termes, on peut conclure que ce mouvement est enraciné », prédit la professeure Carvin. « Son avenir dépendra de la durée de la pandémie et des mesures dénoncées, puis de l’émergence potentielle d’un autre dossier susceptible de mobiliser autant les Canadiens. »

Les débats politiques des derniers jours concernant l’interminable manifestation en cours dans la capitale fédérale portent à croire que ce mouvement continuera d’être récupéré à des fins politiques d’un côté comme de l’autre. Ce qui ne fera rien pour apaiser les tensions au sein des partis fédéraux, ni les citoyens, qui sont de plus en plus exaspérés.