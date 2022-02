Erin O’Toole, menacé d’un vote de confiance, assure qu’il restera en poste

Le chef du Parti conservateur (PCC), Erin O’Toole, fait face à une grogne importante d’un grand nombre de ses députés qui pourrait le contraindre à faire face à un vote de confiance secret dès mercredi.

M. O’Toole a déclaré sur les médias sociaux tard lundi soir qu’il n’avait nullement l’intention de quitter son poste, même si un groupe de ses députés a réclamé à la direction du parti que son leadership fasse l’objet d’une révision.



Erin O’Toole a expliqué que les conservateurs avaient un choix entre deux voies à suivre, celle des députés Randy Hillier et Derek Sloan, le choix du négativisme et de l’extrémisme, a-t-il écrit, ou celle de construire un parti plus inclusif qui reconnaît le besoin de changements, un message qu’il martèle depuis qu’il a pris la direction des conservateurs en 2020.

On apprend ce soir que des membres du caucus conservateur ne savent pas quel chemin emprunter. Il paraît qu’ils distribuent une lettre au caucus pour tenir un vote sur mon leadership du parti.



Très bien. 3/5 — Erin O'Toole (@erinotoole) February 1, 2022

Lundi soir, le député ontarien Scott Reid a informé ses collègues qu’il avait reçu une note écrite signée par au moins 20 % des membres du caucus conservateurs qui réclament une remise en question du leadership d’Erin O’Toole, en invoquant la Loi de 2014 instituant des réformes.

Après la défaite électorale de l’an dernier, le caucus conservateur s’est donné le pouvoir de se prononcer sur le leadership du chef, une décision que M. O’Toole a qualifié de processus salutaire d’imputabilité.

Lundi, le député de l’Alberta Garnett Genuis, critique en Développement international d’Erin O’Toole, a reconnu qu’il figurait parmi les signataires de la demande de révision du leadership. Or, il y a quatre mois, ce député a exhorté les députés à s’unir derrière le chef actuel.

Dans une note sur les réseaux sociaux, un autre député de l’Alberta, Bob Benzen, qui a apporté son appui à Erin O’Toole lors des courses à la direction de 2017 et de 2020, lui reproche d’avoir souvent changé de position sur les politiques du parti et qu’il est temps pour le caucus de revoir son leadership. À son avis, il s’agit de la seule démarche pouvant éviter une rupture profonde et irréparable chez le Parti conservateur.

Au cours des derniers mois, des députés ont critiqué le chef sur divers sujets, certains à propos du vote à la Chambre des communes sur les thérapies de conversion et d’autres sur sa décision de ne pas se dresser contre la loi québécoise sur la laïcité.