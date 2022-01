Justin Trudeau a contracté la COVID-19

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé lundi avoir reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

M. Trudeau a écrit sur Twitter qu’il se sent « bien » et qu’il continuera de travailler à distance cette semaine, conformément aux directives de la Santé publique. « S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel », a-t-il insisté en terminant son message.

Ce matin, j’ai eu un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19. Je me sens bien, et je vais continuer de travailler à distance cette semaine, conformément aux consignes de la santé publique. S’il vous plaît, allez vous faire vacciner et recevoir la dose de rappel. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 31, 2022

Les directives de Santé publique Ottawa indiquent que toute personne entièrement vaccinée doit s’isoler pendant cinq jours dès la première de ces deux éventualités : le début de ses symptômes ou la date du test.

Le bureau de M. Trudeau n’a pas répondu à une demande de La Presse canadienne visant à savoir s’il a des symptômes de la COVID-19.

Déjà isolé

L’annonce survient alors que reprennent les travaux de la Chambre des communes après le congé d’hiver et après trois journées de manifestations historiques contre les mesures sanitaires.

M. Trudeau et sa famille ont d’ailleurs été déplacés samedi de leur résidence de Rideau Cottage vers un endroit tenu secret, par mesure de sécurité.

Le premier ministre avait annoncé jeudi qu’il devait s’isoler chez lui après avoir appris qu’il a été exposé à quelqu’un qui a été déclaré positif à la COVID-19.

Un test antigénique rapide qu’avait effectué M. Trudeau avait été négatif, mais le premier ministre s’isolait pendant cinq jours conformément aux directives de santé publique locales.

Son bureau avait précisé que l’exposition s’est produite après un événement avec certains de ses principaux ministres.

M. Trudeau a déclaré vendredi à La Presse canadienne qu’il faisait cela parce que l’un de ses trois enfants avait été déclaré positif à la COVID-19.

Le premier ministre Trudeau est complètement vacciné et a reçu sa dose de rappel dans une pharmacie d’Ottawa il y a trois semaines.

Il doit tenir un point de presse virtuel vers midi.