Trudeau dit craindre le potentiel de violence dans les manifestations à Ottawa

Le premier ministre Justin Trudeau s’est dit préoccupé par le potentiel de violence à l’occasion des manifestations prévues en fin de semaine sur la colline du Parlement par des camionneurs et d’autres personnes se joignant à eux.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, M. Trudeau affirme que le « convoi de la liberté » s’est transformé d’une protestation contre la vaccination obligatoire des camionneurs transfrontaliers en un forum pour une petite minorité de personnes « très en colère » opposées à toutes les mesures de santé publique pour freiner la propagation de la COVID-19, dont certaines épousent l’utilisation de la violence pour arriver à leurs fins.

M. Trudeau a dit ne pas s’inquiéter outre mesure du fait qu’une grande partie de la colère soit dirigée contre lui personnellement, notant qu’être pris à partie par des détracteurs en colère n’est pas inhabituel pour un politicien.

Mais il estime que les menaces de violence ne devraient pas faire partie du fardeau pour quiconque se présente pour servir, y compris les politiciens et les travailleurs de la santé.

Alors que les partisans du convoi se mobilisent autour d’un cri de liberté, M. Trudeau dit qu’ils ignorent la liberté de leurs concitoyens canadiens de se protéger contre la COVID-19, d’amener leurs enfants à l’école, de reprendre leurs activités et de retrouver leur vie normale.

Une organisatrice clé du convoi a exhorté les gens à rester pacifiques, tandis que « Canada Unity », un groupe à l’origine de la manifestation, croit à tort qu’il peut travailler avec le gouverneur général et le Sénat du Canada pour contourner les systèmes de gouvernance existants et annuler les restrictions et les sanctions liées à la pandémie.

M. Trudeau souligne que les manifestants ne représentent pas la grande majorité des camionneurs ou la grande majorité des Canadiens qui ont fait ce qu’il fallait en se faisant vacciner complètement pour se protéger et protéger leurs proches.

Réaction prudente à Québec

Le gouvernement Legault réagit quant à lui avec prudence au mouvement des camionneurs antivaccin qui manifestent vendredi sur les routes du Québec.

Selon le leader parlementaire caquiste, Simon Jolin-Barrette, les gens peuvent s’exprimer, mais cela doit être fait dans l’ordre.

En entrevue avec La Presse canadienne vendredi, le ministre a été appelé à commenter le convoi de camionneurs qui converge vers Ottawa afin de protester contre la vaccination obligatoire aux frontières.

« Les gens ont le droit de manifester », a-t-il d’emblée reconnu, en marge du caucus virtuel des élus de la CAQ, qui se terminait vendredi. Il s’est toutefois empressé de justifier les mesures auxquelles les protestataires s’opposent.

« Très certainement, les mesures sanitaires en place sont là pour protéger la population, pour réussir à sortir de la pandémie. Donc, les gens peuvent s’exprimer, cependant ça doit être fait dans l’ordre. »

En outre, M. Jolin-Barrette a souligné que la population en général, elle, a reconnu la nécessité de ces mesures, de ces efforts, et avait fait ce qu’il fallait pour s’adapter.

« Tout le monde est conscient qu’on doit faire les efforts nécessaires pour continuer à combattre le virus. Faut pas lâcher. […] Tout le monde s’est adapté au cours des deux dernières années, toute la population. Québec s’est adapté à cette nouvelle réalité-là qui a frappé. »

Les députés caquistes, dans leurs circonscriptions, ont-ils eu des échos de cette colère qui s’exprime dans ces manifestations de camionneurs ? Ont-ils exprimé cette fatigue de la population lors des discussions du caucus ?

« Tout le monde au Québec a hâte de passer à autre chose, c’est très clair », a convenu le ministre de la Justice et ministre responsable de la Charte de la langue française. « Très certainement l’ensemble des députés de l’Assemblée nationale, ce sont des gens qui sont sur le terrain, qui sont à l’écoute de la population. »

Habituellement les réunions des élus du gouvernement comme les caucus avant le début des sessions de l’Assemblée sont très suivies par la presse parlementaire et donnent lieu à des conférences de presse. Mais cette fois, la Coalition avenir Québec (CAQ) n’a organisé aucune conférence de presse au cours de ce caucus de deux jours, ce qui est inédit.

Avec Patrice Bergeron (La Presse canadienne)