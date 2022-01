Les fêtards du vol de Sunwing qualifiés de﻿ «gang de sans-desseins» ﻿par Trudeau

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a qualifié de « gang de sans-desseins » partis « comme des Ostrogoths en vacances » les Québécois qui se sont eux-mêmes filmés en train de faire la fête à bord d’un vol nolisé de Sunwing vers le Mexique.

« Je peux vous assurer que Transport Canada prend très au sérieux la situation avec ce vol nolisé. C’est inacceptable que des gens sont en train de mettre à risque pas juste d’autres passagers, pas juste des travailleurs de lignes aériennes, mais leurs concitoyens au retour. En plus quand les gens sont en train de faire des sacrifices. Les gens ont réduit leur contact pendant les Fêtes, n’ont pas vu des êtres chers. La vaste majorité des gens à travers le pays savent qu’il faut faire des sacrifices pour se protéger les uns les autres », a lâché Justin Trudeau, lors d’une mise à jour de la situation pandémique au Canada, mercredi.

Des vidéos du vol du 30 décembre partagées sur les réseaux sociaux et d’abord rapportées par Le Journal de Montréal semblent montrer des passagers ne portant pas de masques, sans distanciation, chantant et dansant dans l’allée et sur les sièges. Dans l’une d’entre elles, une grande bouteille de vodka semble être passée parmi les passagers, et plus tard une femme semble fumer une cigarette électronique dans l’avion.

Ces images ont fait le tour du monde, reprises notamment par les grands tabloïdes britanniques, mercredi.

« Quand une gang de sans-desseins décide de partir comme des Ostrogoths [peuple germanique de l’Antiquité] en vacances, c’est extrêmement frustrant, c’est démoralisant, a poursuivi le premier ministre. Et je peux vous dire que le gouvernement du Canada prend ça très au sérieux. On va faire des suivis. »

Mardi, le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a demandé à Transports Canada d’enquêter sur les comportements « inacceptables » du vol de Sunwing Airlines de Montréal à destination de Cancún, au Mexique.

avec La Presse canadienne