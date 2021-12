Le gouvernement fédéral a finalement déclaré mercredi que l’ensemble du pays est suffisamment confiné pour que tous les travailleurs et les entreprises, à condition qu’elles existaient avant la pandémie, aient accès à la nouvelle prestation en cas de confinement.

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a expliqué que la hausse des cas de COVID-19 et le resserrement des mesures sanitaires par toutes les provinces poussent le fédéral à élargir sa définition de « confinement », pour faire parvenir l’aide nécessaire aux travailleurs et entreprises qui souffrent d’une baisse de leurs revenus.

Le Devoir a rapporté lundi que son ministère comptait déjà rendre disponible au Québec la toute nouvelle Prestation canadienne pour les travailleurs en cas de confinement, qui offre 300 $ par semaine, étant donné la fermeture de nombreuses entreprises non essentielles.

Cette nouvelle prestation de confinement, semblable à la Prestation canadienne d’urgence (PCU), fait partie du projet de loi C-2, qui a reçu la sanction royale vendredi dernier. Contrairement à l’aide prévue dans ce projet de loi pour les entreprises, les prestations aux travailleurs sont conditionnelles à une situation de confinement dans une province ou une région.

Tous les travailleurs pourront désormais y avoir accès si leurs heures de travail sont drastiquement restreintes, précise maintenant Ottawa.

Les entreprises qui doivent réduire leur capacité de 50 % et qui enregistrent une perte de 25 % de leurs revenus du mois courant, ou plus, pourront elles aussi bénéficier d’une subvention salariale et de loyer, qui peut s’élever à 75 % en fonction de la baisse enregistrée. Elles n’ont plus à prouver une baisse moyenne sur les 12 premiers mois de la pandémie.

Cela ne comprend pas les nombreuses compagnies créées durant la pandémie qui ne sont pas admissibles aux aides pandémiques, étant donné que le critère de la baisse de revenus est calculé à partir de leur chiffre d’affaires pré-pandémie.

Les mesures annoncées mercredi entrent en vigueur rétroactivement depuis le 19 décembre.

- Avec Clémence Pavic