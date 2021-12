La ministre Mélanie Joly déclare avoir reçu un résultat de test positif à la COVID-19

La ministre fédérale des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré lundi après-midi avoir obtenu un résultat positif lors d’un autotest de dépistage de la COVID-19.

« Conformément aux directives de la santé publique, je suis en isolement et je travaillerai virtuellement, comme je le fais déjà depuis plusieurs jours, jusqu’à temps d’obtenir les résultats du test PCR », a-t-elle ajouté sur Twitter.

Après avoir fait un test rapide, j'ai reçu un résultat positif à la COVID. Conformément aux directives de la santé publique, je suis en isolement et je travaillerai virtuellement, comme je le fais déjà depuis plusieurs jours, jusqu'à temps d’obtenir les résultats du test PCR. 1/3 — Mélanie Joly (@melaniejoly) December 20, 2021

En quelques publications sur le réseau social, la ministre Joly a aussi promu la vaccination, ainsi que le dépistage et les mesures barrières contre la maladie. « Il est important de se faire tester pour la COVID, mais n’oubliez pas que cela ne vous empêche pas de contracter et de propager le virus. Soyez prudents, limitez vos contacts et respectez les directives de la santé publique. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble », a-t-elle écrit.

La politicienne était de passage au Royaume-Uni jusqu’au 12 décembre dernier pour une rencontre entre les ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7. Le pays est présentement aux prises avec un nombre élevé de cas de COVID-19.

D’autres politiciens ont déclaré être atteints du virus dans les derniers jours. Le ministre québécois des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, a également reçu un résultat positif lundi et il demeurera en isolement.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a dévoilé être atteint de la COVID-19 jeudi dernier. La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, et le ministre des Finances, Eric Girard, ont quant à eux été en contact avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a reçu un résultat positif samedi.

Québec a par ailleurs suspendu récemment les activités publiques des ministres en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas de COVID-19 et la hausse des hospitalisations.