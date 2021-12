Bob Rae «indigne» de sa fonction, dit le Bloc québécois

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’arrive pas à croire que l’ambassadeur du Canada Bob Rae puisse s’en tirer aussi facilement après avoir crié à la face du monde le caractère discriminatoire de la Loi sur la laïcité de l’État québécois.

« Un ambassadeur à rien de moins que l’Organisation des Nations unies qui insulte 20 % de la population qu’il est censé représenter est d’emblée indigne de la fonction qu’il occupe », a-t-il déclaré mercredi, suscitant les applaudissements des députés bloquistes présents dans la salle de conférence de l’édifice Wellington.

À ses yeux, l’ambassadeur canadien auprès des Nations unies, Bob Rae, doit « au moins » comparaître devant le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international pour avoir dénoncé publiquement le caractère « discriminatoire », selon lui, de la loi 21, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2019. « Et je ne vois pas comment [M. Rae] pourrait avoir un billet de retour à New York par la suite », a poursuivi M. Blanchet.

Bob Rae déplorait la mise à l’écart de Fatemeh Anvari, une enseignante portant le hidjab, d’une classe d’une école primaire de la Commission scolaire Western Québec. « Cela va clairement à l’encontre de la Déclaration universelle des droits de l’Homme », a écrit l’ex-premier ministre ontarien (1990-1995) et chef intérimaire du Parti libéral du Canada (2011-2013) sur Twitter dimanche dernier.

M. Rae — décrit comme un « représentant officiel du gouvernement du Canada » par Twitter — a aussi partagé, lundi, un gazouillis de la députée Oakville–North — Burlington, Pam Damoff, exhortant tout le monde à appuyer Fatemeh Anvari dont l’affectation à un autre poste non assujetti à l’interdiction du port de signes religieux prévue dans la Loi sur la laïcité de l’État québécois attise l’islamophobie.

À deux jours de la relâche parlementaire, le chef bloquiste demande la désignation d’un individu « respectueux d’un certain nombre de personnes qui sont encore des citoyens canadiens [— les Québécois appuyant la loi 21 —] et qui comprend le sens du mot diplomatie » à la tête de la représentation permanente du Canada auprès des Nations unies à New York.

Yves-François Blanchet est persuadé que le premier ministre canadien, Justin Trudeau, sonnera la charge contre la loi 21 au lendemain des élections générales québécoises, le 3 octobre prochain. « Je suis convaincu que M. Trudeau a des démangeaisons virulentes à l’idée de foncer dans le tas, mais n’étant pas fou, il se dit : on va attendre. On ne va donner un mandat encore plus fort aux nationalistes québécois », a-t-il affirmé à la presse, avant d’ajouter : « Ne nous faisons pas d’illusions, de façon plus ou moins habile, de façon plus ou moins subtile, M. Trudeau a essentiellement annoncé pour 2023 une guerre contre la loi 21. »

Le député conservateur Pierre Paul-Hus a quant à lui rappelé à l’ambassadeur son devoir de réserve. « C’est une décision du gouvernement du Québec et nous, on n’a pas à s’ingérer là-dedans. […] Il a peut-être outrepassé les réserves qu’un ambassadeur devrait avoir », a-t-il dit dans un point de presse.

Avec Boris Proulx