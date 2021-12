Le gouvernement fédéral intensifie son offensive contre la COVID-19 à coups de tests de dépistage rapide, produits thérapeutiques additionnels et de mesures sanitaires supplémentaires aux frontières.

« Nous réservons un montant supplémentaire de 4,5 milliards de dollars pour assumer les nouveaux coûts possibles associés à la lutte contre le variant Omicron et à d’autres hausses de cas de COVID-19 », a annoncé la ministre des Finances, Chrystia Freeland, lors de la présentation, par écrans interposés, de la mise à jour économique et budgétaire du gouvernement du Canada, mardi après-midi.

En raison de la reprise soutenue de l’économie, la vice-première ministre anticipe des déficits moins importants que prévu — 327,7 milliards à la fin de l’année financière 2020-2021 (-26,5 milliards) et 144,5 milliards au terme de l’année financière 2021-2022 (-10,2 milliards) — malgré l’accroissement des dépenses publiques.

Ottawa consentira 1,7 milliard de dollars au cours des trois prochains mois et demi pour faire le plein de quelque 180 millions de tests de dépistage rapide supplémentaires. « Ces tests rapides représentent un outil utile dans la lutte contre le variant Omicron, qui s’accentue. Nous nous les procurons. Nous les distribuons. Et nous encourageons les Canadiens à les utiliser », a affirmé Chrystia Freeland, tout en précisant que le gouvernement fédéral se « prépar [e] à la vague croissante attribuable au variant Omicron ».

D’autre part, le gouvernement réserve 2 milliards de plus pour acquérir en 2021-2022 et en 2022-2023 des produits thérapeutiques additionnels, dont des médicaments antiviraux, qui « peuvent prévenir l’hospitalisation des patients atteints de la COVID-19 et sauver des vies ». « Récemment, Merck et Pfizer ont présenté les résultats de leurs essais cliniques à Santé Canada afin de demander l’autorisation d’utiliser ces produits. L’Agence de la santé publique du Canada surveille également plusieurs autres produits thérapeutiques prometteurs qui pourraient contribuer à achever la lutte contre la COVID-19 », peut-on lire dans la documentation remise par le ministère des Finances.

La facture totale de la pandémie de COVID-19 pour l’État fédéral s’élèvera à quelque 510 milliards, selon le ministère.

Aide pour les aînés

Ottawa distribuera 742 millions de dollars aux aînés dont le Supplément de revenu garanti (SRG) a été amputé suite au recours à un programme d’urgence pandémique, mais pas avant le printemps prochain.

Cette somme a été mise de côté par le gouvernement fédéral, révèle la mise à jour économique et budgétaire. Les prestataires de la SRG qui doivent se serrer la ceinture depuis l’encaissement d’un montant de la Prestation canadienne d’urgence (PCU), par exemple, retrouveront l’ensemble de leurs prestations disparues sans avoir besoin d’en faire la demande, selon un calcul que le ministère des Finances espère mettre au point d’ici mai prochain.

Aide pour les artistes

Les artistes travailleurs autonomes recevraient aussi l’aide transitoire pour la pandémie qui leur a été promise par les libéraux lors de la dernière campagne électorale. Au total, 62 millions de dollars seront consacrés à un « Fonds pour la résilience des travailleurs du secteur des spectacles sur scène du Canada », mais pas avant la prochaine année financière, qui commence le 1er avril 2022. Les détails du nouveau programme temporaire ne sont pas encore connus, hormis le fait qu’il « visera à financer des initiatives nouvelles ou améliorées » des artistes.

Le règlement des ennuis que connaissent les aînés prestataires du SRG et les artistes toujours en difficulté pendant la pandémie étaient deux conditions posées par le Bloc québécois pour son appui au projet de loi C-2 sur les aides pandémiques. Le NPD faisait également pression pour que le fédéral trouve une solution pour restituer les paiements de SRG pour les aînés vulnérables.

Le coût de ce projet de loi, actuellement à l’étude au Parlement, a également été revu à la hausse de 4 milliards de dollars, à 11,4 milliards, à la suite de l’avènement du variant Omicron et des risques de nouveaux confinements qu’il engendre. Pour de plus strictes mesures aux frontières, 500 millions sont aussi mis de côté.

Par ailleurs, Ottawa a prévu un montant de 40 milliards de dollars sur sept ans pour le règlement de causes judiciaires avec les Premières nations. Aux 16 milliards de dollars budgétés pour cette année s’ajouteront 4 milliards par an jusqu’en 2026-2027.

La mise à jour économique et budgétaire étaye aussi le coût d’autres promesses électorales du gouvernement libéral, comme la bonification de crédits d’impôt pour les enseignants et les éducateurs de la petite enfance. Ces derniers pourront se faire rembourser à la hauteur de 25 % (contre 15 % auparavant) jusqu’à 1000 $ de fournitures scolaires.

Enfin, les inondations de cet automne en Colombie-Britannique coûteront 5 milliards au gouvernement fédéral.

D’autres détails suivront.