Justin Trudeau ne veut pas d’une guerre Ottawa-Québec sur la loi 21

Même s’il s’oppose à la Loi québécoise sur la laïcité de l’État, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, ne s’invite pas pour l’instant dans sa contestation judiciaire pour ne pas donner « l’excuse » au gouvernement Legault d’une ingérence fédérale.

« Je pense que c’est important, dans les premières étapes, dans le travail [de contestation judiciaire] qui se fait maintenant, de ne pas donner l’excuse d’une bataille entre Ottawa et Québec », a expliqué le premier ministre, lundi, en marge de l’annonce d'une entente pour des garderies subventionnées avec le Nouveau-Brunswick.

Justin Trudeau a répété qu’il laissait les Québécois contester eux-mêmes devant les tribunaux la Loi sur la laïcité de l’État. Adoptée en juin 2019 à l’Assemblée nationale, cette loi interdit à certains employés de l’État en position d’autorité, comme les agents de la paix, les procureurs et les enseignants, le port de signes religieux dans leurs fonctions. Le premier ministre n’a jamais fermé la porte à fournir une aide fédérale pour sa contestation judiciaire devant les tribunaux.

La loi 21 a eu pour conséquence la réassignation récente d’une nouvelle enseignante d’une école anglophone de Chelsea, en Outaouais, qui porte le hidjab. De l’avis du premier ministre du Québec, François Legault, la faute revient à la commission scolaire, qui n’aurait pas dû l’embaucher en premier lieu.

Selon Justin Trudeau, « énormément de Québécois sont préoccupés par le fait que dans une société qui se dit libre et ouverte, quelqu’un peut perdre son travail à cause de sa religion ». Or, un engagement fédéral dans le dossier aurait pour conséquence, dit-il, de « donner l’excuse au gouvernement du Québec que c’est de l’ingérence fédérale. »

« Ce n’est plus un enjeu théorique. Je pense aux parents des enfants en 3e année à Chelsea. Ils doivent expliquer à leurs enfants pourquoi une enseignante qu’ils aimaient, […] qui faisait très bien sa job, a perdu sa job à cause de sa religion. »

En attendant un débat sur le fond

Un premier tribunal a tranché ce printemps quant à la validité de la loi 21, mais l’exception accordée aux écoles anglophones est l’objet d’un appel par le gouvernement Legault. La Cour d’appel a ensuite statué en novembre que les commissions scolaires anglophones devaient l’appliquer jusqu’à ce que la cause soit entendue sur le fond, ce qui pourrait prendre des années.

Dimanche, l’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, a ajouté sa voix à celle de plusieurs députés à Ottawa pour critiquer la loi 21 du Québec, la qualifiant sur Twitter de « discriminatoire » et « contraire à la Déclaration universelle des droits de l’homme. »

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, y a vu une preuve que la diplomatie canadienne « [salit] l’image du Québec à l’étranger ». Il a réitéré la promesse de son parti de se rendre à l’étranger pour « redorer le blason au contraire progressiste et accueillant » du Québec auprès des autres pays.