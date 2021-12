Après près de deux ans de contrôles frontaliers visant à freiner la pandémie de COVID-19, la vérificatrice générale du Canada conclut que le gouvernement fédéral peine encore à surveiller l’entrée de voyageurs au pays. Quant aux normes devant protéger les travailleurs étrangers temporaires agricoles, lors de leurs quarantaines ou en cas d’éclosion, le gouvernement n’a pas su encore là s’assurer qu’elles soient adéquatement respectées.

La vérificatrice générale, Karen Hogan, faisait le suivi dans ses plus récents rapports sur diverses mesures apportées par le fédéral lors de la pandémie.

En matière de restrictions frontalières, le gouvernement de Justin Trudeau s’est amélioré, note la VG, mais pas suffisamment. « L’incapacité de l’Agence [de la santé publique] à confirmer si plus du tiers des voyageurs respectent les ordonnances de quarantaine demeure un problème important », tranche Mme Hogan dans l’un de ses quatre rapports présentés jeudi.

L’an dernier, lorsque les voyageurs de retour au pays devaient tous faire une quarantaine, l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) ignorait si pas moins de 66 % d’entre eux respectaient ces règles. De janvier à juin 2021, cette statistique était passée à 37 % des voyageurs, qui devaient désormais attendre un résultat de test de dépistage négatif dans un hôtel désigné par le gouvernement puis terminer leur quarantaine à la maison.

Les registres devant permettre à l’Agence de répertorier toutes les personnes en quarantaine forcée à l’hôtel ne contenaient en outre que le nom de 25 % de ces voyageurs aériens.

La création de l’application ArriveCAN a permis au gouvernement de surveiller plus étroitement les voyageurs. Mais des lacunes demeurent, observe la VG.

Ainsi, au printemps 2021, 30 % des résultats de tests de dépistage à l’arrivée n’avaient pas été récupérés par l’ASPC ou associés au voyageur concerné. Ces tests obligatoires n’étaient d’ailleurs pas toujours imposés : 14 % des gens n’avaient pas subi de test avant de revenir au pays et 26 % n’en ont pas subi à leur arrivée.

Qui plus est, alors que l’Agence de la santé publique devait suivre de près les voyageurs dont le test s’avérait positif, 14 % d’entre eux n’ont pas été contactés par les fonctionnaires.

Les autorités fédérales ont en revanche référé davantage de cas à surveiller aux corps policiers locaux (79 % des voyageurs soupçonnés de ne pas respecter les consignes, contre 40 % en 2020). Mais là encore, l’Agence n’a pas suivi l’issue de ces dossiers dans 59 % des cas « à priorité élevée ».

Travailleurs temporaires mal protégés

Karen Hogan dresse par ailleurs un constat accablant quant aux efforts du fédéral pour s’assurer que les milliers de travailleurs étrangers temporaires recrutés en renfort dans le milieu agricole étaient adéquatement protégés pendant la pandémie.

Les conditions de vie dans les fermes et autres installations ont défrayé les manchettes, l’an dernier, lorsque plusieurs éclosions ont été rapportées partout au pays. Le bureau de la vérificatrice générale a recensé au moins trois décès attribuables à la COVID-19 en milieu agricole.

Et pour cause : son rapport conclut que le ministère de l’Emploi et du Développement social n’a pas adéquatement surveillé que les employeurs offrent des installations de quarantaine sécuritaires à ces travailleurs lors de leur arrivée au Canada. Le ministère n’a pas non plus mené des inspections suffisantes pour vérifier que les travailleurs infectés soient bien isolés de leurs collègues, lors d’éclosions.

Ottawa avait pourtant été averti par le bureau de la vérificatrice générale en 2020, ce dernier étant tellement alarmé après avoir entamé son étude de la situation. « Nous nous attendions à voir des améliorations dans les inspections du ministère pour la saison 2021, explique la vérificatrice générale. Toutefois, les problèmes que nous avions relevés en 2020 ont persisté et se sont aggravés en 2021. »

Des cas d’éclosion ignorés

En contexte pandémique, ces inspections des logements fournis aux travailleurs temporaires étrangers sont presque toutes devenues virtuelles. Les employeurs devaient fournir des photos et les travailleurs témoignaient en entretien à distance.

Or, dans 60 % des cas d’inspections suite à une éclosion de COVID-19, les dossiers épluchés par la VG ne contenaient pas les informations nécessaires pour vérifier l’état des lieux. Aucune photographie permettant de confirmer que le malade avait une chambre et une salle de bains privée, par exemple. Et ces inspections ont décelé des « non-conformités possibles » dans 15 % des cas. La VG n’a cependant rien retracé qui permette de prouver que des mesures supplémentaires ont été prises.

Dans deux cas d’éclosion, les travailleurs infectés ont carrément continué d’habiter avec leurs collègues.

Le ministère de l’Emploi n’a pas non plus certifié que les employeurs agricoles offraient des installations de quarantaine adéquate à leurs travailleurs, dans les 14 jours suivant leur arrivée.

Dans la majorité des inspections évaluées par la VG (88 %), la conformité de ces installations aux règles en vigueur a été confirmée malgré un manque de preuves à cet effet. Dans un cas répertorié par la VG, les photographies fournies par l’employeur montraient clairement que la distanciation de 2 mètres n’était pas respectée. L’installation a néanmoins été jugée conforme aux exigences du fédéral, sans qu’il y ait de suivi.

Nombre de dossiers sont par ailleurs restés inactifs pendant des semaines (80 %) — soit bien après la fin de la quarantaine — et ce malgré que certains présentent même des informations suggérant des conditions de quarantaines problématiques.

« C’est donc dire que le ministère a raté des occasions d’intervenir pendant la période critique pour vérifier les conditions de quarantaine et prendre les mesures nécessaires », tranche la vérificatrice Karen Hogan dans son rapport.

« Ces résultats révèlent la présence, dans le régime d’inspection du ministère, d’un problème systémique qui exige une attention immédiate », a-t-elle dénoncé en conférence de presse. « Il est plus que temps d’améliorer la situation des travailleuses et travailleurs étrangers temporaires qui viennent au Canada. »

Et autres problèmes dénoncés

Le ministère de l’Emploi devait également vérifier qu’un salaire était versé aux travailleurs pendant leur quarantaine. En 2020, dans 32 % des cas les inspecteurs n’avaient récolté aucune preuve ou pas de preuves suffisantes à cet effet.

Les employeurs, en revanche, pouvaient profiter d’un programme d’aide fédéral pour couvrir une partie des frais engendrés par le réaménagement de leurs installations. Compte tenu de la piètre qualité des inspections, la VG ignore si certains employeurs fautifs ont malgré tout profité de ce programme.

Le bilan est tout aussi sombre en ce qui concerne les inspections de logement des travailleurs étrangers temporaires une fois leur quarantaine terminée — et qui devait encore permettre une certaine distanciation. Du lot des dossiers examinés par la VG, 94 % comprenaient peu ou aucune information et 84 % ne présentaient aucune photo pour documenter l’état de ces logements.

Et puisque ces inspections doivent succéder à celles en période de quarantaine, en plus des inspections de routine pour toute installation agricole, un arriéré s’est créé.

Ottawa promet des correctifs

Le gouvernement fédéral reconnaît que l’évaluation du bureau de la vérificatrice générale démontre que ces nouvelles règles et protocoles inspections, mis sur pied en pleine pandémie, « posai [en] t des problèmes évidents ». Le ministère de l’Emploi affirme avoir créé un comité national qui proposera des améliorations et s’assurera de leur mise en œuvre.

La vérificatrice Karen Hogan conclut enfin qu’Ottawa devrait convenir de normes minimales de logement pour les employeurs recrutant des travailleurs étrangers temporaires, de concert avec les provinces, et que le respect de celles-ci soit une condition d’admissibilité au programme fédéral qui leur permet d’embaucher à l’étranger.