Ottawa entend criminaliser encore plus de thérapies de conversion

Le gouvernement Trudeau revient à la charge avec son projet de criminaliser les prétendues thérapies promettant de guérir de l’homosexualité. Cette troisième mouture du projet de loi en deux ans, déposée lundi, va toutefois plus loin et interdira même ce « traitement » auprès d’adultes consentants.

Voyant l’émergence d’un « consensus » sur la question, et après l’écoute de témoignages « très touchants » de survivants, le ministre de la Justice, David Lametti, a été convaincu d’interdire cette fois complètement, et pour quiconque, les thérapies de conversion au Canada.

Selon le projet de loi C-4, il deviendra criminel de faire suivre une thérapie ayant pour but de rendre une personne hétérosexuelle ou cisgenre, tout comme de tirer profit de ces activités ou d’en faire la promotion. Il sera aussi interdit d’emmener une personne mineure à l’étranger pour la soumettre à ces thérapies. Les interventions explorant l’identité sexuelle ou de genre resteraient permises, tant qu’elles ne supposent pas qu’une orientation ou identité est à privilégier.

C’est la troisième fois que le gouvernement Trudeau tente de légiférer contre les thérapies de conversion. Deux dernières versions du projet de loi mortes au feuilleton se limitaient à criminaliser ces thérapies auprès d’enfants, ou encore menées de force. Il n’était alors pas question de les interdire pour les adultes consentants.

« Comment consentir à ne pas être soi-même », demande Dave Tremblay, président du conseil d’administration de l’Alliance Arc-en-ciel de Québec.

Son organisme a été consulté lorsque Québec a interdit les thérapies de conversion, suivant un vote unanime à l’Assemblée nationale en décembre 2020. Au Québec, ceux qui tentent de changer l’orientation sexuelle ou le genre d’autrui sont passibles de lourdes amendes. Le projet de loi fédéral a pour but de les envoyer derrière les barreaux.

« On se réjouit, naturellement, de la criminalisation des thérapies de conversion au niveau fédéral, poursuite M. Tremblay. Et on est content que ça puisse être élargi par rapport à la première mouture qui a été adoptée par la Chambre des communes avec les élections. »

Le déclenchement des dernières élections fédérales a eu pour conséquence de tuer au feuilleton le dernier projet de loi sur la question, nommé C-6, qui bénéficiait pourtant d’un important appui politique. Il a finalement été adopté aux Communes à quelques jours du congé d’été, pour finalement mourir au Sénat.

Seuls 62 députés conservateurs et un ex-conservateur ont voté contre la mesure. Tous les députés conservateurs québécois ont voté en faveur, tout comme leur chef Erin O’Toole. Selon le sénateur québécois Dennis Dawson, à peine quelques jours supplémentaires auraient suffi pour l’adopter également au Sénat.

« Cette fois, nous allons le faire », a promis le ministre Lametti, lundi, évoquant avoir l’appui des autres partis politiques, dont une majorité de conservateurs.