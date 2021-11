Ottawa souhaite punir plus sévèrement les manifestants qui bloquent les hôpitaux

Le gouvernement Trudeau veut faire passer le message qu’il est inacceptable de harceler les travailleurs de la santé et leurs patients. Un projet de loi déposé vendredi propose de créer de nouvelles infractions pour punir plus sévèrement le blocage des hôpitaux ainsi que d’autres activités hostiles déjà interdites par le Code criminel.

« C’est clair qu’on est en train de réagir à une situation qui a été aggravée par la pandémie de COVID-19 », a expliqué le ministre fédéral de la Justice, David Lametti. Il précise toutefois que les comportements répréhensibles en marge des points de service de santé ne représentent « pas un problème nouveau ».

Son gouvernement a déposé vendredi ce projet de loi promis durant la campagne électorale, alors que des manifestants opposés à la vaccination contre la COVID-19 s’étaient mobilisés près d’hôpitaux du pays. Le Québec avait alors rédigé sa propre loi pour interdire les manifestations près des écoles, des garderies et des hôpitaux.

Pour sa part, Ottawa ne criminalisera pas les manifestants qui restent pacifiques aux abords des hôpitaux, sans en bloquer l’accès. Le fédéral établit plutôt comme un « facteur aggravant » le fait de s’en prendre au personnel de la santé, ou de bloquer l’accès à des services hospitaliers, cliniques de vaccination, centres de dépistage de la COVID-19, cliniques d’avortement ou pharmacies.

Sera ainsi puni plus sévèrement tout « acte visant à provoquer la peur » chez les professionnels de la santé ou leurs patients, ce qui est déjà théoriquement interdit par le Code criminel actuel. Ces offenses passeraient d’une peine maximale de 5 ans à 10 ans de prison.

Le ministre Lametti s’attend à « un appui général » de la proposition parmi l’opposition, et souhaite le faire adopter aux Communes le plus rapidement possible.

10 jours de congé payé

Le même projet de loi propose aussi de fournir 10 jours de congé de maladie payés à la fraction des travailleurs canadiens sous juridiction fédérale, une autre promesse libérale de campagne.

Intitulé C-3 et parrainé par le ministre du Travail, Seamus O’Regan, le texte devrait améliorer les conditions de travail d’environ 583 000 employés qui ne bénéficiaient pas déjà de ces dix jours de congé de maladie, surtout dans les domaines du transport interprovincial et international, des banques et des télécommunications. Il ne changera rien pour les fonctionnaires fédéraux ni pour 94 % des travailleurs, qui sont sous juridiction provinciale.

À cela, le ministre O’Regan dit que son gouvernement envoie aux provinces « un signal clair de la bonne chose à faire ». Il entend convoquer les gouvernements des provinces et des territoires pour discuter de l’idée d’étendre cette protection aux autres juridictions.

Le gouvernement fédéral estime que certains travailleurs, qui ne bénéficiaient jusqu’ici d’un minimum de trois jours de congé pour des raisons personnelles, devraient s’absenter en moyenne entre 4 à 7 jours par an pour des raisons de santé. Cela devrait coûter à leurs employeurs entre 450 et 885 millions de dollars.