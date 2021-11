Erin O’Toole menace d’expulser d’autres membres de son caucus s’ils contestent son leadership

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O’Toole, prévient les membres de son caucus tentés de le contester qu’ils pourraient ne plus « faire partie de l’équipe » s’ils n’appuient pas son leadership et ses priorités.

« Nous sommes unis comme une équipe, et nous nous concentrons sur trois choses : l’économie hors de contrôle, un gouvernement libéral corrompu […] et une approche professionnelle pour gérer la pandémie. Quiconque n’est pas à cette page, qui ne met pas l’équipe et le pays en premier, ne fera pas partie de l’équipe », a indiqué M. O’Toole, avant d’entrer en réunion de caucus avec ses 118 collègues conservateurs à Ottawa, mercredi.

Le chef a indiqué mardi soir avoir « expulsé du caucus national » la sénatrice conservatrice Denise Batters. La sénatrice nommée par l’ancien premier ministre Stephen Harper avait lancé une pétition pour soumettre rapidement Erin O’Toole à un vote de confiance des militants.

« On a une crise d’unité maintenant, on a une crise d’inflation maintenant, on a des questions, des incertitudes sur la pandémie. On doit être prêt pour gouverner et professionnel comme député, comme sénateur, et ce n’était pas le cas pour Mme Batters », a commenté mercredi le politicien.

Les élus conservateurs sont réunis mercredi et jeudi à Ottawa pour préparer la prochaine session parlementaire, qui débute en personne lundi, plus de deux mois après les élections générales du 20 septembre. Tous les élus devront toutefois être entièrement vaccinés pour y entrer, selon une directive émise par le président de la Chambre, ce qui laisse présager un problème pour d’éventuels députés conservateurs non-vaccinés.

Le chef conservateur entend contester cette décision dès qu’il en aura l’occasion. Son parti décline toutefois de dévoiler combien d’élus ont refusé l’inoculation, tout comme il ne voulait pas indiquer combien de candidats n’étaient pas vaccinés contre la COVID-19 lors de la campagne électorale. Les députés de tous les autres partis ont avancé être entièrement vaccinés.

Les discussions au sein du caucus conservateurs risquent d’être tendues, puisqu’un groupe au sein du parti aurait entamé des démarches pour s’unir au sein d’un « minicaucus » à la défense des Canadiens non vaccinés. Le « caucus des libertés civiles » compterait de 15 à 30 députés et sénateurs conservateurs, de l’estimation de l’instigatrice, l’élue Marilyn Gladu. Aucun autre élu n’a toutefois affiché son soutien à cette cause depuis. Quant à Marilyn Gladu, elle a par la suite été rabrouée par son chef pour avoir laissé entendre que le coronavirus était moins pire que la polio.

Avec La Presse canadienne